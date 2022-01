Chelsea - Liverpool, quatre buts splendides à revoir absolument

Le choc au sommet de la 21e journée a offert des séquences d'une intensité folle, ponctuées de buts virtuoses. Décryptage et vidéos.

Deux constats après le nul entre Chelsea et LIverpool (2-2). Le premier est entaché d'une part de subjectivité: la Premiere League est bel et bien le championnat le plus spectaculaire au monde. Le second est bassement factuel: Chelsea est en difficulté face aux grosses équipes puisqu'il n'a pris que trois points sur quinze possibles à Manchester City, Liverpool et Manchester United. Dès lors que tout est dit, il ne reste plus qu'à revoir les buts, et les revoir encore, et rêver à d'autres grands soirs.

9e Mané 0-1

Excentré sur la droite, Jota avance dans le camp de Chelsea et envoie un ballon flottant à l'entrée de la surface. Chalobah manque sa tête plongeante. Il laisse filer Mané qui, après un crochet du droit, marque du gauche d'un tir au ras du sol.

26e Salah 0-2

Alexander-Arnold adresse un long ballon dans la course de Salah, démarqué sur le côté droit. Kovacic et Rüdiger sont lobés. Salah contrôle, met Alonso dans le vent puis ouvre malicieusement son pied gauche pour glisser le ballon dans un angle fermé.

42e Kovacic 1-2

Coup franc pour Chelsea à 22 mètres des buts de Liverpool, non loin du poteau de corner. La frappe d'Alonso est repoussée des deux poings, plein axe, par Kelleher. A l'entrée de la surface, Kovacic recule d'un bon pas et place une volée extraordinairement limpide. Le ballon voltige au-dessus de toutes les têtes avant de heurter le poteau, puis d'entrer dans le but.

45+1 Pulisic 2-2

Chelsea est pris d'une douce euphorie, le match s'emballe. Après un jaillissement viril de Rüdiger dans les pieds de Salah, Kanté récupère le ballon et, sans hésiter, lance Pulisic dans le dos d'Henderson. L'Américain envoie une frappe sèche (du gauche) qui trouve la lucarne opposée.