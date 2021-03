International

Le porte-conteneurs qui bloque le canal de Suez presque sorti d'affaire



Le porte-conteneurs qui bloque le canal de Suez presque sorti d'affaire

Image: AP Planet Labs Inc.

Une douzaine de remorqueurs et des dragues pour aspirer le sable sous le navire ont été mobilisés, et ça marche: le porte-conteneur qui bloquait le canal a commencé à bouger.

L'Ever Given qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine a commencé à bouger, selon des sites de visualisation du trafic maritime. L'arrière du porte-conteneur de plus de 200'000 tonnes et de 400 mètres de long s'est éloigné de la rive ouest du canal. Le positionnement du navire a été rétabli à 80% dans la bonne direction.

«L'arrière du navire s'est éloigné de 102 mètres de la rive alors qu'il était à quatre mètres seulement»

L'Ever Given était coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d'eau d'environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde. Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts.

Au total, près de 400 navires étaient coincés dimanche aux extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon la SCA.

Au moins une douzaine de remorqueurs et des dragues pour aspirer le sable sous le navire ont été mobilisés dans les opérations.

🇪🇬 FLASH - Le bateau « Ever Given », qui bloque le canal de #Suez depuis une semaine, a commencé à bouger. L'arrière du navire s'est éloigné de la rive ouest du canal. (BFM TV) #Evergreen pic.twitter.com/WlO1voUeMB — Mediavenir (@Mediavenir) March 29, 2021

Le blocage du canal de Suez

Plus d'articles «Actu» 33 000 jobs supprimés dans la restauration en Suisse. Du jamais vu! Link zum Artikel Moutier se décide un avenir jurassien ++ Maudet et le PDC valaisan battus Link zum Artikel En un coup d’oeil, tout savoir sur ce dimanche d’élections et votation Link zum Artikel Moutier, une histoire pop de la Question jurassienne Link zum Artikel