Quelle taille font ces dirigeants? Voici notre quiz

Quelle taille font ces dirigeants? A vous de jouer

Qui entre Poutine, Trump ou Cassis est le plus grand? Aussi banale qu'elle puisse paraître, cette question «obsède» parfois des pays entiers. Testez vos connaissances!

Reto Fehr Suivez-moi

Rishi Sunak devient premier ministre du Royaume-Uni le 25 octobre 2022. Malgré les circonstances agitées de son élection, la population britannique s'intéresse surtout à un détail bien particulier: la taille de son nouveau dirigeant. Les Anglais en seraient obsédés, titrait par exemple le média The Independent à l'époque.

«La taille du nouveau Premier ministre fait l'objet d'une intense fascination sur Internet» «The Independent»

Qu'est-ce que vous estimez?

Alors, il est plus grand ou plus petit que prévu?

On ne connaît généralement les hommes politiques que par les photos de presse, dans lesquelles ils se trouvent dans un environnement formel et scénarisé. Sur ces images, ils se tiennent souvent sur une scène, ou derrière des pupitres, et la personne qui les prend en photo le fait de bas en haut, ce qui les fait généralement paraître plus grands. Logique.

C'est peut-être pour cette raison que la taille des politiques intéresse autant, comme le montre l'exemple de Rishi Sunak. Au début de son mandat, les requêtes Google sur sa taille ont explosé. Une fois le mystère levé, les réactions étaient parfois outrées: «Aujourd'hui j'ai découvert que Rishi Sunak est en fait petit et je pleure. POURQUOI AI-JE PENSÉ QU'IL ETAIT GRAND?», peut-on notamment lire sur Twitter.

Bon, 1,70 mètre, ce n'est pas vraiment énorme. Plus petit que la moyenne britannique ou suisse, notamment. A titre de comparaison:

Taille moyenne (hommes) Suisse: 1,77 mètre

Taille moyenne (hommes) Royaume-Uni: 1,75 mètre

Boris Johnson, ancien premier ministre: 1,75 mètre

Keir Starmer, leader de l'opposition britannique: 1,74 mètre

Rishi Sunak, premier ministre britannique: 1,70 mètre

Liz Truss, ancienne première ministre: 1,65 mètre

Et MAINTENANT: Quelle est la taille que vous attribuez aux chefs d'Etat et de gouvernement suivants?