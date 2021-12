L'institut Pasteur de Lille fondait beaucoup d'espoirs sur son essai clinique aux Antilles. afp

Un suppositoire anti-Covid fait un flop avant même sa sortie

Un essai clinique français labellisé Priorité nationale de recherche pour prévenir les formes graves du Covid-19 n'a pas connu le succès escompté. Sur 346 volontaires espérés, il n'y en a eu que 11.

L’Institut Pasteur de Lille (Ipl) abandonne un essai clinique visant à tester les propriétés du Clofoctol contre le Covid-19. Administrée sous forme de suppositoire, à raison de deux par jour sur une durée de cinq jours, la molécule était censée servir dans la prévention des hospitalisations et la prise en charge précoce de patients Covid-19. Mais, rapporte «La Voix du Nord», faute de volontaires suffisants, le projet est à l'arrêt.

Délocalisation de Lille aux Antilles

L'essai devait être mené sur 346 volontaires de plus de 50 ans, non vaccinés et positifs, depuis moins de trois jours. Au début de cet automne, une première tentative dans la région lilloise avait tourné court: il n'y avait eu que sept volontaires. L'Ipl a alors décidé de délocaliser l'essai aux Antilles, dans l'espoir que le taux de vaccination plus faible et le taux de positivité plus élevé par rapport à la Métropole fassent augmenter le nombre de volontaires. Il n'en a rien été. «L’essai clinique visant à tester les propriétés du clofoctol contre le Covid-19 était quasiment au point mort ces derniers mois avec 11 patients inclus ce jour», indique «La Voix du Nord». Les résultats de cet essai clinique labellisé «Priorité nationale de recherche» depuis avril étaient attendus pour mars 2022. Le clofoctol empêcherait la réplication du virus, selon les observations réalisées chez la souris. (apn)