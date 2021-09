Êtes-vous plus calés que Maeva Ghennam sur le vagin?

Vous avez aimé Love Is Blind? Les candidats sont de retour!

Mais que sont de venus Mark, Jessica et Barnett? Plus d'un an après l'émission, Netflix a rassemblé les couples et non-couples pour une ultime embrouille.

Netflix sort ce mercredi 28 juillet trois nouveaux épisodes de l’émission de télé-réalité qui avait fait sensation en 2020. On retrouve les anciens candidats les plus marquants pour une ultime confrontation, façon réunion crêpage de chignons.

L’émission, qui s’apparente à un «Mariés au premier regard», mais en moins cheap, avait fait le buzz en février 2020. Des célibataires américains apprenaient à se connaître et se mariaient (ou pas!) sans jamais s’être vus.

Nous, par contre, ce qu’on a vu, …