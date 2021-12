Vidéo: watson

«Ils se moquent de nous»: une fête de Noël met Johnson sous pression

Le gouvernement britannique a annulé Noël l'année dernière en raison du Covid. Cependant, une fête aurait eu lieu au siège du gouvernement.

C'est le scandale de la semaine au Royaume-Uni: des fonctionnaires et des élus auraient fait la fête alors que des centaines de personnes mouraient du Covid et que des millions n'ont pas pu voir leurs proches. Quelques jours plus tard, ils ont plaisanté devant la caméra sur cette violation flagrante des règles.

Dans une vidéo obtenue par ITV News, Ed Oldfield, collaborateur de Boris Johnson, est vu en train de s'amuser avec Allegra Stratton, alors attachée de presse du premier ministre britannique.

«Il n’y avait pas de distanciation sociale» Allegra Stratton, attachée de presse du premier ministre

Mais, de quoi parle-t-on?

Prenons les choses dans l'ordre. Il y a quelques jours, le journal Daily Mirror a rapporté que le 18 décembre 2020, 40 à 50 collaborateurs avaient fait la fête au siège du gouvernement, serrés les uns contre les autres, autour d'un verre de vin et d'amuse-gueule.

A l'époque, les contacts étaient strictement limités, les fêtes et les rassemblements étaient interdits. D'autres médias ont eu confirmation de l'événement. Le gouvernement n'a pas démenti l'événement, mais souligne depuis qu'aucune règle de la Covid n'a été enfreinte.

La vidéo a été tournée le 22 décembre 2020, soit quatre jours après la fête à Downing Street. La fuite montre des fonctionnaires, lors d'une conférence de presse pour exercice... Et ils plaisantent sur l'organisation de leur fête de Noël, comme s'ils étaient véritablement questionnés sur le sujet. 👇

En substance, voici la discussion:

Ed Oldfield: «Il y avait une fête de Noël à Downing Street vendredi soir. Est-ce que c'est vrai?»

Allegra Stratton: «Je suis rentrée chez moi...»

Ed Oldfield: «Le premier ministre tolérerait-il une fête de Noël?»

Allegra Stratton: «Quelle est la bonne réponse?»

Ed Oldfield: «Je ne sais pas!»

Employé de Downing Street: «Ce n'était pas une fête, c'était juste du fromage et du vin».

Allegra Stratton: «Est-ce que du fromage et du vin, ça va ? C'était une réunion de travail».

Employé de Downing Street: «Non! Je plaisante!»

Allegra Stratton: «C'est filmé! Cette fête fictive était une réunion d'affaires, et elle ne respectait pas les distanciations sociales... Encore une, quelqu'un a-t-il une dernière question?»



Est-ce que cette vidéo a eu un impact politique?

L'écho de cette vidéo est dévastateur. Non seulement l'opposition est indignée, mais le chef du groupe parlementaire du Parti national écossais (allié de Johnson), Ian Blackford, appelle déjà à la démission du premier ministre. Le présentateur d'ITV, Tom Bradby, a déclaré à ses millions de téléspectateurs: «Ils se moquent de nous. Toi, moi, nous tous.»

Mais ce qui devrait le plus affecter Johnson, ce sont les critiques acerbes émanant des rangs de son parti conservateur. Faisant référence à d'autres affaires qui ont étonnamment échappé à Johnson. Un Tory de premier plan a déclaré à la BBC que le premier ministre pensait apparemment que les règles ne s'appliquaient pas à ses amis. «Les gens qui ont été empêchés par le gouvernement de revoir leurs parents et amis mourants se sentiront complètement floués». Le 18 décembre 2020, le gouvernement annonçait 514 morts du Covid en une journée.

Comment a réagi Johnson?

Le premier ministre n'a pas participé à l'événement. Il le martèle depuis les premières fuites concernant cette fête. Notons que mardi, le premier ministre s'est montré soudain moins précis. Lors d'une visite dans une prison de Londres, s'est contenté de dire:

«Je peux seulement vous dire que toutes les directives ont été et seront suivies»

Boris Johnson. Image: sda

Quelle est la position du gouvernement?

Mardi soir, Downing Street s'est contenté de déclarer:

«Il n'y a pas eu de fête de Noël. Les règles Covid ont été suivies en tout temps».

La réaction du cabinet est, toutefois, significative. Normalement, un membre du gouvernement est interrogé chaque jour sur des sujets d'actualité dans les émissions matinales des principales chaînes de télévision et de radio. Ce n'était pas le cas ce mercredi. Le ministre de la Santé, Sajid Javid, a annulé sa venue à la dernière minute. Avait-il peur des questions qui dérangent? (ari/jah/sda)