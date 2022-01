Image: Keystone

Une ministre allemande veut faire bannir Telegram de Google et Apple

Apple et Google doivent assumer leur «responsabilité sociale»: la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser veut leur demander d'expulser Telegram de leurs magasins d'applications.

Des appels à la violence et incitations à la haine qui n'ont pas été supprimés: c'en est trop pour Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur. Après une séance à Berlin ce mercredi avec les ministres de l'Intérieur des gouvernements régionaux dirigés par le SPD, la femme politique a appelé les deux fournisseurs dominant le marché des systèmes d'exploitation mobiles et aux magasins d'applications correspondants (Google Play Store et App Store) de virer «Telegram» de leur offre d'applications, nous apprend le Spiegel. Il en irait de leur «responsabilité sociale».

Un document commun des ministres de l'Intérieur allemands indique:

«Le réseau social Telegram et les fournisseurs comparables servent aux personnes en Allemagne de plateforme de mise en réseau des dissidents, des coronasceptiques et des extrémistes de droite»

Les responsables politiques souhaitent, en collaboration avec leurs partenaires européens, renforcer les échanges avec les gouvernements étrangers sur ce problème «et défendre clairement [leurs[ attentes, y compris au niveau politique de haut niveau», indique le Spiegel.