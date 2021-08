Le tireur de Plymouth: un célibataire involontaire qui pète un cable

Le jeune homme qui a tué six personnes lors d'une fusillade de masse à Plymouth s’est décrit comme un célibataire involontaire qui souffrait de dépression.

Jake Davison, 22 ans, avait mis en ligne il y a trois semaines un clip décousu, dans lequel il se plaignait de ne pas avoir perdu sa virginité à l'adolescence et inquiet de souffrir de dépression.

Trois semaines plus tard, il commet l’irréparable: une fusillade qui fait six morts, dont un enfant de 10 ans. Reuters rapporte qu'il s'agit de la première fusillade de masse dans le pays depuis 11ans.

Sur YouTube, Davison décrit à plusieurs reprises son affinité avec le mouvement «incel». Il était également inquiet de souffrir de dépression et d’anhédonie, une incapacité à ressentir le plaisir sexuel, selon le Times.

Ses proches, y compris sa mère Maxine, avaient supplié le NHS, le système de santé publique au Royaume-Uni, pour qu’il bénéficie d’un soutien en matière de santé mentale, selon le Dailymail.

Davison explique le fait qu’il n’a pas profité de l’amour en étant adolescent et partage ses peurs d’être «passé à côté de quelque chose.» Il se plaint ensuite de ne pas avoir réussi à avoir des relations intimes avec des filles qui s’étaient intéressées à lui à l’adolescence.