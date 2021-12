Le site a été vandalisé dans la nuit de dimanche à lundi. afp

Une inscription anti-pass dans un lieu mémoriel choque la France

Un monument dédié aux combattants français de la Seconde Guerre mondiale a été souillé dans la nuit de dimanche à lundi par une inscription «Anti Pass», étalée sur cinquante mètres, avec les deux dernières lettres sous forme du sigle «SS».

Le Mont Valérien, monument à la mémoire des résistants et des combattants français de la Seconde Guerre mondiale, a été vandalisé dans la nuit de dimanche à lundi par une imposante inscription «Anti Pass», avec les deux «s» dessinés pour ressembler au sigle «SS», ont annoncé les autorités. Cette inscription sur le Mémorial de la France combattante, inauguré par le général de Gaulle en 1960 à Suresnes (Hauts-de-Seine), fait 50 mètres de long, a indiqué la police.

«Dégradations indignes»

L'inscription a été découverte tôt lundi matin. «Le préfet condamne avec la plus grande fermeté ces indignes dégradations de ce lieu symbole de la France résistante et combattante. Les forces de police sont mobilisées pour identifier et retrouver les auteurs», a réagi la préfecture des Hauts-de-Seine.

Dans un tweet, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants, a annoncé son intention de porter plainte. (ats)