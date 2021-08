Spotify dévoile les chansons les plus écoutées de l'été

Euro 2021

Beatles ou Ramazzotti? Jouez la finale Italie-Angleterre en chansons

Les Stones, les Beatles, David Bowie, Claudio Baglioni, Albano et Romina Power, Eros Ramazzotti... Avant la finale de l'Euro à Wembley entre l'Italie et l'Angleterre, watson vous convie à un derby des tubes des deux pays.

Parce que l'Angleterre et l'Italie sont deux grandes nations de la chanson, la première dans le genre pop, la seconde dans le style variétés, on s'est dit, à watson, que ce serait sympa de confronter les finalistes de l'Euro micro en main avant de les voir évoluer balle au pied. A la veille de la finale, nous avons réuni des titres anglais et italiens. Ils correspondent aux années de compétition internationale de football, dont l'Italie et l'Angleterre étaient parties prenantes, sur le …