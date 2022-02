Une femme prise en otage sauvée par le jeu en ligne «Wordle»

La prise d'otage est restée dans l'impasse pendant plusieurs heures, avant que le SWAT, une unité d'intervention de la police, n'utilise un pistolet électrique pour neutraliser le suspect et sauver la vieille dame. Denyse Holt, en état de choc après cette épreuve, n'a pas été blessée. (ats/arz)

«Je n'ai pas envoyé de Wordle à ma fille aînée dans la matinée. Et ça l'a troublée»

Le principe du jeu consiste à trouver chaque jour un mot de cinq lettres, en six essais maximum. La popularité du jeu a explosé ces dernières semaines, au point d'atteindre plusieurs millions de joueurs quotidiens et d'être adapté à travers le monde.

Selon Denyse Holt, l'homme, qui était nu et ensanglanté après avoir brisé une fenêtre pour entrer, lui a assuré qu'il ne lui ferait aucun mal, mais il l'a forcée à prendre une douche puis un bain (habillée) avec lui avant de l'enfermer au sous-sol.

Denyse Holt, une habitante de Lincolnwood, en banlieue de Chicago dans le nord des Etats-Unis, était seule chez elle la nuit du 5 février quand un homme est entré par effraction. Il l'a menacée avec une paire de ciseaux, avant de la tenir en otage pendant plus de 17 heures , selon l'antenne locale de la chaîne de télévision CBS.

Outre-Manche, la plupart des restrictions liées au Covid ont été levées. De passage à Londres ou résidents de la capitale, des Suisses nous donnent un petit aperçu de ce qui pourrait bien nous attendre dès le 16 février.

À Londres, presque toutes les mesures contre le Covid ont été levées. Plus besoin de travailler à domicile, ni de respecter les distances sociales. Le masque, lui, est l'une des seules mesures encore en vigueur dans les établissements de santé et dans les transports publics, alors que ce n'est plus le cas dans le reste du pays.