Séjour en France: 4 points sur les nouvelles règles Covid en vigueur

Le variant Omicron n'a pas fini de semer la pagaille dans les vacances d'hiver. Face à l'augmentation des nouveaux cas Covid dans l'Hexagone, de nouvelles mesures entrent en vigueur dès aujourd'hui en France. Voici les réponses aux questions que les Suisse voulant s'y rendre se posent. 👇

Plusieurs nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur dès ce mercredi 15 décembre. Si vous aviez prévu de passer un week-end ou vos vacances de Noël en France, certaines mesures pourraient vous concerner.

Est-ce que mon certificat actuel suffit pour me rendre en France?

Oui! Pour l'instant et d'après le Consulat général de France, vous n'êtes pas obligé d'avoir reçu une troisième dose du vaccin Moderna ou Pfizer pour entrer sur le sol français. Un certificat de guérison (test PCR ou antigénique positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois) est également valable.

Si vous n'êtes ni vacciné, ni guéri et que vous avez 12 ans et plus, vous devez présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h.

Et la déclaration d'honneur, j'en ai besoin?

Oui! Il faut toujours remplir une déclaration sur l'honneur, qui indique que vous n'avez pas de symptôme et que vous n'avez pas été en contact avec une personne positive.

Par contre, les frontaliers qui voyagent dans un rayon de 30 km autour de leur domicile et passent moins de 24h en France, n'en ont pas besoin.

Est-ce que je peux aller au restaurant ?

En France, le pass sanitaire est obligatoire dans les cafés, bars et restaurants, y compris en terrasse depuis le 9 août 2021. Selon votre âge et date à laquelle vous vous êtes fait vacciner, vous allez devoir présenter une preuve de vaccination de rappel ou un test PCR ou antigénique effectué dans les 24h.

Si vous avez 65 ans et plus: les personnes de 65 ans ou plus, immunisée avec une dose de vaccin il y a moins de 7 mois devront effectuer une troisième dose de rappel pour avoir un pass valide en France.

Si vous avez 18 ans et plus: les personnes de 18 ans et plus, seront également concernées par cette règle à partir du 15 janvier prochain.

Est-ce que je dois prévoir un test PCR pour mon retour en Suisse?

Oui et non. Cela va dépendre de la région dans laquelle vous avez séjourné. Par exemple, si vous revenez d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté ou de Grand Est, vous n’avez pas besoin de présenter de test PCR à votre retour en Suisse.

Si vous revenez d’une autre région française et avez plus de 16 ans, vous devez réaliser un test PCR de moins de 72 heures avant votre entrée sur le territoire suisse et remplir le formulaire d’entrée.

Il faudra ensuite effectuer un deuxième test, PCR ou antigénique, entre le 4e et le 7e jour après votre arrivée.