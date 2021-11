Eric Abidal mouillé dans l'affaire Hamraoui?

La footballeuse du PSG Aminata Diallo semble définitivement hors de cause dans l'agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui. L'affaire serait liée à une proximité affective sur fond de jalousie entre la victime, Eric Abidal (ancien joueur et dirigeant du Barça) et son épouse.

L’affaire Kheira Hamraoui , footballeuse internationale de 31 ans, a connu un premier rebondissement le jeudi 11 novembre à la fin des 36 h de garde à vue d'Aminata Diallo, sa coéquipière du PSG. Les enquêteurs ont fini par exclure la piste de la «rivalité sportive malsaine» comme mobile du crime. Un deuxième rebondissement vient de se produire. Selon les informations du quotidien Le Monde, Eric Abidal, ancien joueur et ancien directeur sportif du FC Barcelone, est directement ou indirectement mouillé dans l'affaire.

La carte SIM...

D'après Le Monde, les enquêteurs ont établi que la puce du téléphone de la footballeuse agressée était au nom d’Eric Abidal. «Il sera entendu prochainement», a déclaré Maryvonne Caillibotte, procureure de la République de Versailles. L'ancien international français aurait entretenu une relation extra-conjugale avec la joueuse du PSG. Une audition de l'épouse d'Abidal, une ancienne gymnaste originaire de Lyon, «n’est pas exclue», selon le parquet. Dès dimanche, watson indiquait que la lumière sur le mobile de cette agression proviendrait de Barcelone, où Kheira Hamraoui a passé trois saisons entre 2018 et l'été passé. «Tu me piques mon mec, je te fais fracasser», avions-nous écrit.

Agressée par deux inconnus

Dans la soirée du 4 novembre, après un souper dans le bois de Boulogne, l'internationale française avait été agressée par deux inconnus encagoulés à coups de barre de fer sur les genoux. Lors des faits, elle se trouvait dans le véhicule de sa coéquipière Aminata Diallo, molestée mais pas frappée par les agresseurs. Les deux assaillants auraient lancé à la victime: «Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés?» Eric Abidal a été directeur sportif de Barcelone entre 2018 et 2020. Kheira Hamraoui a joué pour l'équipe féminine catalane de 2018 à l'été passé. (apn)