10% des femmes vivent une fausse-couche. Comment briser ce tabou?

Une femme sur dix vit une fausse couche, le plus souvent durant les trois premiers mois de sa grossesse. Pourtant, le tabou autour de la perte d'un bébé est encore puissant. Est-il nourri par le silence usuel qui entoure les trois premiers mois de grossesse? Témoignages.

Allumez votre chrono, réglez-le sur «une minute». Durant ces 60 petites secondes, 44 fausses couches ont eu lieu dans le monde.

Ce chiffre a été publié ce mardi dans un rapport de The Lancet. La revue scientifique a aussi révélé que 10,8% des femmes sont touchées. Des fausses couches, il y en a partout, tout le temps. Pourtant, on les minimise, dit l’étude. On n’en parle pas. Le tabou est là, puissant, rampant. Il se nourrit du silence. Et il peut rendre la douleur de la perte plus …