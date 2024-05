Ce dernier, ainsi que «plusieurs bénévoles du BPE et un policier ont été blessés au couteau», pour certaines «très grièvement», par l'agresseur, a indiqué le mouvement. Selon ce dernier, le policier a été blessé à la nuque et dans le dos.

Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, on voit un jeune homme armé d'un poignard donner des coups de couteau à plusieurs personnes dans le centre de Mannheim. Plusieurs hommes tentent de le maîtriser au sol, sans y parvenir. L'agresseur se relève et frappe un policier dans le dos, avant qu'un autre agent ne le neutralise en lui tirant dessus.

Pourquoi cet avion risque d'avoir «un très grand impact» en Ukraine

La Suède livre deux avions militaires à l'Ukraine pour l'aider à lutter contre l'agresseur russe. Les Saab 340 AEW&C embarquent un radar très efficace.

La Suède a annoncé une aide supplémentaire à l'Ukraine, et notamment deux avions très particuliers qui devraient être livrés prochainement. En effet, les deux Saab 340-AEW&C (acronyme de Airborne Early Warning and Control, en français: «détection et contrôle précoces des attaques aériennes») sont dotés d'un équipement spécial qui peut donner un avantage décisif dans la défense antiaérienne et antimissile.