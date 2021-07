Le bilan des intempéries en Allemagne grimpe à 81 morts

En Belgique les voitures flottent en pleine rue

Si le niveau des lacs et cours d'eau est critique en Suisse, la situation en Belgique est encore plus alarmante. Quatre morts sont à déplorer dans l'est du pays.

Quatre corps ont été retrouvés jeudi par les secours venus en aide aux victimes des inondations dans l'arrondissement de Verviers dans l'est de la Belgique, a indiqué le procureur de cette ville. Il confirmait des informations de presse.

Selon la chaîne Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), cela porte à au moins six morts le bilan des inondations liées aux pluies diluviennes qui ont frappé ces derniers jours en particulier la Wallonie (Sud et Est francophone).

Les images et …