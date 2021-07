International

Des intempéries font 21 morts dans l'ouest de l'Allemagne

De violentes pluies et inondations frappent l’ouest de l’Allemagne où six maisons ont été emportées dans une rivière.

Au moins 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations qui frappent l'ouest de l'Allemagne où six maisons ont été emportées dans une rivière.

Gerade meine Eltern erreicht: In der #Eifel und der Region Bitburg ist in vielen Orten der Strom weg, die Pumpen gehen nicht mehr und viele Orte stehen komplett unter Wasser und mussten teilweise evakuiert werden. #Hochwasser #Starkregen pic.twitter.com/VC2J2gVICe — Sascha Kolhey|⚡🟣🇪🇺 (@Sasch_Kohlei) July 14, 2021

Sur le toit des maisons

Dans la commune de Schuld, au sud de Bonn, d'autres maisons menacent de s'écrouler. Les localités se trouvent dans la région de Rhénanie-Palatinat, touchées par des pluies diluviennes qui ont fait gonfler les rivières, arraché des arbres, inondé les routes et les maisons.

Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont de nombreux se sont réfugiés sur le toit des maisons. Mais de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux si possible et à «se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire».

Ein Video aus der #Eifel

Mehr als 30 Menschen werden u.a. nach Hauseinstuerzen vermisst. Ich will nicht wieder auf der #Klimakrise rumreiten, aber wir muessen uns drauf einstellen, dass wir dies in den naechsten Jahrzehnten(!) haeufiger sehen werden!pic.twitter.com/9Ob29JRQUq — Sascha (潘賞世) Pallenberg (@sascha_p) July 15, 2021

Klimakrise bedeutet auch, dass der Berg nicht mehr ruft.

Der kommt einfach! #Hagen #Starkregen pic.twitter.com/SCf9KNam07 — Sascha (潘賞世) Pallenberg (@sascha_p) July 14, 2021

D'autres régions placées en état d'alerte

Les régions de Sarre, du Mecklembourg-Poméranie antérieure (nord-est) ont été placés en état d'alerte aux orages. Mardi, c'est la Bavière, au sud du pays, qui avait été durement touchée, l'état de catastrophe naturelle ayant même été décrété dans le district de Hof, en raison de routes inondées. (ats)

