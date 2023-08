Drame à Europa-Park: une scène s'effondre pendant un spectacle

Le parc de loisirs avait déjà essuyé des pannes et des visiteurs se sont même retrouvés bloqués sur le manège aquatique d'Atlantica. Un incendie s'est également déclaré en juin. (svp)

Plus de «International»

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué

Les plus lus

Cette femme a été attaquée par un serpent puis un faucon

Au Texas, une femme a survécu à une double confrontation avec des animaux sauvages. Après qu'un reptile lui est tombé sur la tête, elle a dû repousser un oiseau de proie.

D'abord un serpent lui tombe sur la tête, puis un faucon l'attaque: une Texane a été victime d'un rapace maladroit. Celui-ci avait laissé tomber en vol un serpent qu'il avait capturé et qui était encore vivant. Le reptile est tombé de très haut sur la tête de Peggy Jones, 64 ans, et s'est enroulé autour de son bras. Quelques secondes plus tard, la femme a été attaquée par l'oiseau qui voulait récupérer sa proie.