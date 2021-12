Christian Lindner, au premier plan, chef du FDP et Volker Wissing son secrétaire général. Image: sda

L'Allemagne attend sur les Verts pour former son gouvernement

Parti libéral-démocrate a accepté, dimanche, de rejoindre la coalition gouvernementale qui pourrait rassembler les sociaux-démocrates et les Verts. Ces derniers votent lundi.

Les libéraux-démocrates allemands (FDP) ont approuvé à une large majorité (92,24%) le contrat de coalition négocié avec les sociaux-démocrates (SPD) et les Verts. Cela rapproche un peu plus la coalition dite du feu tricolore du pouvoir. Samedi, un congrès du SPD avait déjà approuvé l'accord à plus de 98%. Le résultat du vote des Verts est attendu ce lundi.

Il y a quatre ans, le FDP avait dit non à une participation au gouvernement Merkel. La chancelière voit petit à petit la fin de son intérim à la tête du pays.

Lors du débat sur le traité, les délégués n'ont pratiquement pas émis de critiques. Ceux-ci n'étaient connectés à distance en raison de la pandémie de Covid. Sur le lieu de la manifestation à Berlin, seuls les présidents du parti et du congrès étaient présents. (jah/sda)