Fin de l'ère Merkel: l'Allemagne vote aujourd'hui, enjeux en 3 points



L'Allemagne vote aujourd'hui, ce qu'il faut retenir

Les électeurs allemands vivent des élections historiques aujourd'hui. Elles marquent la fin de l'ère Merkel, mais également un futur nébuleux.

Les bureaux de vote ont ouvert, dimanche matin, en Allemagne, pour tourner la longue page Merkel dans des élections législatives les plus indécises de l'histoire. Selon les derniers sondages, les sociaux-démocrates et les conservateurs sont au coude-à-coude.

Le bilan de la chancelière? Par ici 👇 Tschüss, Mutti!

Environ 60,4 millions d'électeurs allemands ont jusqu'à 18h pour élire leurs députés.

Près de 40% des électeurs se disaient encore indécis à quelques jours de ce vote crucial pour la première économie européenne.

Le duel 👇

Le SPD (les socialistes) de l'actuel ministre des finances Olaf Scholz était légèrement en tête dans les sondages avec 25% d'intentions de vote.

La CDU (chrétiens-démocrates, conservateurs) d'Armin Laschet était créditée de 22% à 23%. Un score historiquement bas pour le parti d'Angela Merkel.

Quand est-ce que le résultat sera connu?

La publication des premières estimations à la sortie des urnes à 18 heures ne devrait pas forcément permettre d'y voir plus clair. De nombreux électeurs, dont la chancelière allemande Angela Merkel, ont choisi le vote par correspondance, non pris en compte dans cette première photographie du scrutin. Le nom du futur chancelier et la composition de sa probable majorité risquent de ne pas être connus le soir de ce 26 septembre.

A quoi s'attendre pour la suite?

De longues tractations seront quoi qu'il arrive nécessaires dans les prochains mois pour former le futur attelage au pouvoir. Au risque d'entraîner une paralysie européenne jusqu'au premier trimestre 2022. Angela Merkel, qui s'apprête à se retirer de la vie politique, pourrait devoir rester aux commandes d'ici à la fin de l'année pour expédier les affaires courantes. On n'est donc pas près de lui dire tchüss.

La bataille des alliances colorées en vue

Qui sera à la tête de l'Allemagne et comment? Plusieurs scénarios semblent possibles, car aucun parti (ou même une coalition de deux entités) n'aurait la majorité absolue. Les experts prédisent des alliances chatoyantes. Avant d'aller plus loin, voici la boîte à crayons de couleur (politiques) 👇.

SPD: 🔴

Die Linke (gauche radicale): 🔴 (oui, aussi)

CSU-CDU: ⚫

Libéraux: 🟡

Grünen (les Verts): 🟢 (sans surprise)

La coalition «feux tricolores» 🔴🟡🟢

Cette alliance est considérée comme probable en cas d'arrivée en tête dans les urnes d'Olaf Scholz. Si Verts et SPD semblent sur la même longueur d'onde, les points qui pourraient poser problème concernent l'imposition, le déficit, etc. Des thèmes sur lesquels les libéraux n'ont pas les mêmes idées que les deux partis de gauche.

La coalition «Jamaïque» 🟢🟡⚫

Cette solution est la plus probable en cas de victoire d'Armin Laschet. Elle verrait les Verts travailler avec deux partis du centre-droit.

La coalition «R2G» 🔴🔴🟢

Cette alliance semble une évidence. Mais, comme le souligne la Deutsche Welle, la volonté de Die Linke de sortir de l'Otan risque d'empêcher l'obtention d'un accord. Il y a aussi des débats quant à l'aile extrême de Die Linke.

La coalition «Allemagne» 🔴🟡⚫

Elle aurait l'avantage de réunir une large majorité centriste. Ce serait le retour d'un accord de gouvernement entre la gauche et la droite, une option rejetée par le SPD, après huit ans de «grande coalition».

La coalition «Kenya» ⚫🔴🟢

Cette option verrait les libéraux remplacés par les écolos. Dans ce cas aussi, ce serait le retour d'un accord de gouvernement entre la gauche et la droite avec les mêmes problèmes que pour la coalition «Allemagne».

(jah/ats)