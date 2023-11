Des fortes pluies ont causé la mort d'au moins neuf personnes

Plus de «International»

Le B-21 Raider est le dernier modèle du bombardier furtif de l'armée américaine. L'appareil a effectué son premier vol d'essai.

Aucun autre véhicule ne symbolise autant la suprématie militaire des Etats-Unis que les avions en forme de W B-1 Lancer et B-2 Spirit. Ravitaillés en vol, ils peuvent atteindre n'importe quel point du globe en quelques heures, larguer d'énormes quantités de bombes, voire des armes nucléaires, et revenir aux Etats-Unis sans escale - et ce, sans se faire remarquer grâce à leur camouflage. La dernière version du bombardier à long rayon d'action vient de décoller en Californie pour un premier vol d'essai.