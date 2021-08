International

Pour Amazon, nos empreintes digitales coûtent (seulement) 10 francs



Amazon offre des bons d'achat de 10 dollars aux clients prêts à vendre leurs données biométriques. Un pas de plus dans le déploiement technologique de la firme fondée par Jeff Bezos.

Amazon poursuit son expansion technologique en proposant le paiement par reconnaissance de la paume de main. Et pour attirer encore plus de clients, le géant du e-commerce offre 10 dollars (un peu plus de 9 francs) par empreinte. Une stratégie qui choque de nombreux experts.

Payer ses achats d'un coup de main

Depuis 2020 aux Etats-Unis, les magasins d'Amazon permettent à leurs clients d’être identifiés dès leur entrée dans l'enseigne en passant une main au-dessus d'un lecteur. Le client peut ensuite régler ses courses sans aucun contact ni interaction. Exit les passages en caisse, le montant est calculé automatiquement.

Avec la pandémie et les mesures de distanciation sociale, les paiements sans contact séduisent énormément de gens. Amazon utilise cet argument pour encourager ce mode d’identification puisque la paume de la main, à l’image d’une empreinte digitale, présente des caractéristiques uniques à chaque individu.

Une démarche jugée «horrible» par les experts

La société fondée par Jeff Bezos explique que les données palmaires de ses clients sont stockées dans leur cloud et utilisées pour confirmer leur identité. Des experts en surveillance digitale jugent «horrible» tant la pratique que la proposition d'achat de données.

«Il est horrible qu'Amazon demande aux gens de vendre leur corps, mais c’est encore pire que les gens le fassent pour un prix aussi bas. Vous pouvez changer votre nom, vous pouvez changer votre numéro de sécurité sociale, mais vous ne pouvez pas changer l'empreinte de votre paume. Plus nous normalisons ces tactiques, plus il sera difficile d'y échapper.» TECHCRUNCH

