L'Amazonie tient son alliance contre la déforestation

Une partie des dirigeants des huit pays qui ont adhéré à la création de cette alliance historique pour l'Amazonie. Keystone

De retour au pouvoir en janvier, le président brésilien socialiste Lula s'est engagé à mettre un terme d'ici à 2030 à la déforestation, qui a fortement augmenté sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Les pays sud-américains d'Amazonie, réunis mardi à Belém, au Brésil, ont décidé de former une «alliance» contre la déforestation. Le sommet a été qualifié par le président brésilien Lula de «tournant» dans la lutte contre le réchauffement climatique:

«L'alliance a pour but de promouvoir la coopération régionale dans le combat contre la déforestation, pour éviter que l'Amazonie n'atteigne le point de non-retour»

Si ce point de non-retour était atteint, l'Amazonie émettrait plus de carbone qu'elle n'en absorberait, ce qui aggraverait le réchauffement de la planète.

La création d'une entité intitulée «alliance amazonienne de combat contre la déforestation» est stipulée dans une déclaration commune signée par le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela.

Il s'agit des huit pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA), créée en 1995 dans le but de préserver cette vaste région qui abrite environ 10% de la biodiversité mondiale.

Les terres déboisées sont souvent transformées en pâturage pour le bétail, mais la destruction est également causée par des orpailleurs et des trafiquants de bois.

Au-delà des discours

La réunion s'est ouverte le jour où le service européen Copernicus confirmait que le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur terre:

«Il n'a jamais été aussi urgent de reprendre et d'étendre notre coopération. C'est un nouveau rêve amazonien.» Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva

Le président colombien Gustavo Petro a pour sa part appelé à ce que les discours se traduisent en actes concrets au plus vite:

«Si nous sommes au bord de l'extinction, si c'est lors de cette décennie qu'il faut prendre des décisions, que sommes-nous en train de faire, à part des discours?»

Les deux dirigeants étaient accompagnés à Bélem de leurs homologues de la Bolivie, de la Colombie et du Pérou. L'Equateur, le Guyana et le Suriname sont représentés par des ministres et le président vénézuélien Nicolás Maduro, souffrant d'une otite, a été remplacé au pied levé par sa vice-présidente Delcy Rodríguez.

Divergences sur le pétrole

Cependant, Gustavo Petro a également affirmé que la «déforestation zéro» serait «insuffisante»:

«La science nous a montré que même si on recouvre le monde entier d'arbres, cela ne suffira pas à absorber les émissions de CO2 [...] Il faut abandonner les énergies fossiles»

Selon lui, cette responsabilité est avant tout «des pays du nord», tandis que «nous [les pays amazoniens,ndlr] devons protéger l'éponge», comme il décrit la forêt tropicale.

La transition énergétique est un sujet plus sensible pour d'importants producteurs d'hydrocarbures de la région amazonienne, comme le Venezuela ou le Brésil.

Mercredi, le sommet se poursuivra avec la participation de pays non membres de l'OTCA, comme la France, mais aussi l'Allemagne et la Norvège, principaux bailleurs du fonds Amazonie. L'Indonésie, la République du Congo et le Congo-Brazzaville, qui abritent de vastes forêts tropicales dans d'autres continents, ont également été invités. (ats/jch)