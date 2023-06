Analyse

Poutine «perd le contrôle»

Samedi, alors que Prigojine lançait ses troupes sur Moscou, Poutine a fait référence au tsarisme. Un discours qui en disait long sur ses faiblesses actuelles.

Branle-bas de combat en Russie: depuis samedi matin, les troupes mercenaires du groupe Wagner se sont mobilisées. Elles ont fait main basse sur le quartier général de l'opération russe en Ukraine à Rostov-sur-le-don. En parrallèle, des véhicules de Wagner remontent vers le nord à toute vitesse, vers Moscou.

Ont-elles pour objectif de prendre le contrôle de bâtiments ou de structures liées au gouvernement de Vladimir Poutine. Un coup d'Etat est-il en cours? Le principal intéressé a réagi dans un discours révélateur:

«Cette trahison de l'intérieur est une menace mortelle pour notre Etat, pour notre nation. C'est un coup contre le peuple russe. Ceux qui ont choisi cette voie seront très sévèrement punis» Vladimir Poutine

Le maître du Kremlin évoque également un «coup d'Etat» suivi d'une possible «guerre civile». Un scénario et un vocabulaire qui évoquent la Révolution bolchévique. Et Poutine le sait:

«C'est exactement ce qui s'est passé en 1917, lorsque le pays a participé à la Première guerre mondiale, mais que la victoire lui a été volée» Vladimir Poutine

Vladimir Poutine devant une exposition dédiée au tsarisme à l'Université de Vladivostok, en 2008. AP/RIA Novosti

Il complète: «Les intrigues et les discussions dans le dos de l'armée se sont révélées être la plus grande catastrophe, la destruction de l'armée et de l'État.»

«Poutine se compare au tsar»

Présent sur le plateau de LCI samedi après-midi, le criminologue et expert en sécurité Alain Bauer a analysé cet élément, indiquant que «les mots de Vladimir Poutine indiquent une perte de contrôle». Il continue:

«Poutine vient de dénommer ce qu'il craignait le plus. C'est une sorte de deuxième 1917. Il s'identifie au tsar Nicolas II, qui a été renversé» Alain Bauer lci

Alain Bauer sur LCI. lci

L'expert estime qu'il est «très curieux de voir comment les évènements l'amènent à se comparer à cette situation».

Du communisme au tsarisme

Jusqu'à présent, le maître du Kremlin avait fait référence à la «Grande guerre patriotique», la Seconde guerre mondiale en Russie, pour mobiliser sa population dans un esprit de sacrifice, comme les troupes de Staline avaient combattu celles d'Hitler. Une menace existentielle, mais extérieure.

Vladimir Poutine fait désormais référence au tsarisme comme modèle d'Etat. Un revirement rapide, même s'il faut dire que la situation est similaire à celle de 1917. Il s'agit toutefois... d'un évènement historique où l'Etat a été renversé.

Ce dernier point est d'autant plus important. Lorsque Vladimir Poutine utilisait une référence au Soviétisme, il laissait entendre que la victoire en découlera. En laissant planer le spectre d'un «effondrement de la Russie», il parle en fait d'un effondrement du Poutinisme. Sur LCI, Alain Bauer commente ainsi:

«Il est dans une logique d'échec. C'est la première fois que son pouvoir est à ce point mis en cause» Alain Bauer lci

Le revirement sémantique de Poutine est d'ailleurs d'autant plus surprenant que c'est justement l'idéologie communiste qui a démis le régime du tsar. Le destin de Vladimir Poutine va-t-il s'aligner sur celui de Nicolas II, démis de son trône, emprisonné puis exécuté des mois plus tard par les Bolchéviques? Les prochains jours nous le diront.