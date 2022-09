En Grande-Bretagne, certains espèrent que Charles III modernisera la monarchie. Image: sda

Analyse

Pour sauver la monarchie, Charles III va devoir relever ces 7 défis

Coûts de la monarchie, gestions des palais royaux, avenir du Commonwealth: plusieurs projets et défis de taille attendent le tout nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III. Tour d'horizon.

Ronja Brier / watson.de

Lorsque Elizabeth II est montée sur le trône britannique, c'était en 1952, une époque radicalement différente d'aujourd'hui. A ce moment-là, Joseph Staline régnait sur l'ex-Union soviétique et Winston Churchill était Premier ministre britannique. L'un des 14 premiers ministres qu'elle a connus en tant que reine d'Angleterre.

Jeudi, celle que l'on croyait être la régente éternelle est décédée après 70 ans de règne. Sa mort a suscité une immense tristesse dans le monde entier. Le décès de la doyenne des monarques marque la fin d'une époque. Il est clair que beaucoup de choses vont changer à présent. Et beaucoup de choses doivent changer. C'est ce à quoi va s'atteler son fils aîné Charles, qui est automatiquement devenu le nouveau roi à sa mort.

Voici les plus grands défis et projets auxquels la monarchie britannique est confrontée:

La maison royale doit devenir moins coûteuse

Il est difficile d'imaginer aujourd'hui un anachronisme plus grand que la monarchie: beaucoup de ses éléments paraissent hors du temps. C'est pourquoi, en Grande-Bretagne, certains espèrent que Charles III modernisera et rendra la famille royale britannique et toutes ses traditions plus simples. Ainsi, le nombre de membres de la famille sans prédicat d'Altesse Royale - c'est-à-dire les membres de la famille royale qui sont cofinancés, mais qui n'assument pas de tâches représentatives pour la Couronne - pourrait être radicalement réduit.

La biographe royale Angela Levin avait déjà déclaré l'année dernière à Talk Radio:

«Le prince Charles voulait depuis longtemps modifier la monarchie pour réduire les coûts et ne choisir que des personnes qui valent vraiment l'argent des contribuables»

Il veut ainsi faire en sorte que la famille royale reste pertinente pour les générations futures.

Qu'adviendra-t-il de Harry et Meghan?

Beaucoup espèrent que les relations pourront se détendre sous le règne de Charles. Le Daily Mail a par exemple rapporté dès le début de l'année que Charles avait invité son fils cadet Harry et sa famille à lui rendre visite en Grande-Bretagne. Probablement aussi dans l'espoir de rencontrer pour la première fois sa petite-fille Lilibet, née en juin 2021.

Il se pourrait toutefois que Harry et Meghan soient aussi touchés par la réduction des effectifs de la famille royale. Même s'ils ne reçoivent officiellement plus d'argent de la Couronne après leur déménagement aux Etats-Unis, plusieurs rapports indiquent qu'ils reçoivent encore des virements. Et ce, de la part de Charles.

Ils pourront, dans tous les cas, conserver leurs titres royaux. C'était un cadeau de mariage de la reine Elizabeth II au couple.

Charles et Camilla tout en noir devant le palais de Buckingham à Londres. image: keystone

La famille du monarque plus accessible

Charles ne pourra jamais être aussi distant en tant que roi que la Reine ne l'était. C'est ce que prédit dans le Daily Mail Catherine Mayer, qui a écrit en 2015 une biographie non autorisée sur Charles. En tant que nouveau roi, il sera passionné - et en même temps plus dans le contact. Si un sujet lui tient vraiment à cœur, il s'endort parfois à son bureau pour se réveiller avec des post-its plein le visage, rapporte-t-elle.

Les palais pourraient être abandonnés

Pour Charles, la modernisation implique apparemment aussi de déménager dans un petit appartement (du moins en comparaison avec le palais de Buckingham).

Photo de famille devant le palais de Balmoral, en 1960. Image: sda

Il veut probablement aussi abandonner certaines des résidences de campagne à usage royal et les rendre accessibles au public de manière permanente - comme la résidence d'été de Balmoral - éventuellement aussi le château de Sandringham et le château de Windsor. C'est à Balmoral que la reine est décédée jeudi dernier.

La monarchie risque-t-elle de perdre de son importance?

C'est un exercice d'équilibriste qui ne sera pas facile. D'une part, la monarchie doit devenir plus moderne, d'autre part, elle ne doit pas perdre en popularité ou s'affaiblir. Charles doit s'assurer que la monarchie continue d'exister, jusqu'au moment où il transmettra la couronne à son fils aîné William.

La durabilité devrait figurer en haut de l'agenda royal

La durabilité était déjà un thème important pour Charles III avant sa nomination comme roi. Il cultive lui-même des légumes depuis des années, soutient le développement de la production biologique en Grande-Bretagne et a même fait installer des chasses d'eau pluviales dans les palais pour des raisons de durabilité. On attend donc de lui qu'il continue à faire avancer ce thème en tant que roi.

Depuis l'annonce du décès de la reine, des centaines de Britanniques ont déposé des fleurs et des lettres devant le palais de Buckingham. image: keystone

Que va devenir le Commonwealth?

La question de l'avenir du Commonwealth aura également son importance. Le Commonwealth est une association de pays de l'ancien Empire britannique. Le chef est en principe la reine ou le roi britannique.

La Barbade n'a renoncé à la couronne qu'en novembre 2021. En Australie, cette décision fait l'objet de discussions depuis un certain temps déjà et dans les anciennes colonies des Caraïbes que sont le Bélize, la Jamaïque et Saint-Vincent, les protestations contre le monarque constitutionnel britannique ne cesse de croître. La confédération de l'ancien Empire a-t-elle encore un avenir?

Traduit de l'allemand par Léon Dietrich