Xi Jingping et Vladimir Poutin se sont déjà rencontrés 38 fois (ici en juin 2019)

Analyse

Avec l'Ukraine, Vladimir Poutine met son allié chinois dans l'embarras

Le chef d'Etat chinois vient tout juste de déclarer son amitié avec la Russie. Mais les actions de Poutine dans le Donbass posent problème: contrairement à Moscou, Pékin entretient des contacts étroits avec l'Ukraine. Analyse.

Steffen Richter / Zeit Online

Un article de

Les autocrates de Moscou et de Pékin sont d'accord sur un point: ils n'apprécient pas la domination géopolitique des Etats-Unis. Ils méprisent également les Etats libéraux, dont ils utilisent, pourtant, l'ouverture politique et économique à leur profit dès qu'ils le peuvent. Bref, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont en commun leur goût pour la domination répressive. Idéologiquement, les points communs s'arrêtent pourtant là.

De ce point de vue, le rapprochement de Xi avec Poutine début février à Pékin est une alliance de circonstance, une association d'intérêts plutôt qu'une association de valeurs. Lors de cette rencontre, Xi avait déclaré que la Chine rejetterait une expansion de l'Otan en Europe de l'Est, ce qui a dû réjouir Poutine. En échange, la Russie veut à l'avenir vendre du gaz naturel à la Chine. En effet, un nouveau gazoduc relierait la Chine à un champ gazier qui n'approvisionnait jusqu'à présent que l'Europe. Ce communiqué conjoint ne contenait toutefois aucune mention de l'Ukraine.

A présent, Poutine fait monter le ton. Après avoir encerclé l'Ukraine avec des soldats pendant de nombreuses semaines, l'autocrate russe a déclaré lundi l'indépendance des régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk. Selon le droit international, celles-ci font partie de l'Ukraine. Il est désormais à craindre que les troupes russes y pénètrent officiellement, guidées par les mensonges de la propagande moscovite selon laquelle l'Ukraine y est l'agresseur. On appréhende également que la Russie envahisse tout le pays. C'est cette déclaration qui pose un problème aux dirigeants chinois: Poutine ne reconnaît pas la souveraineté de l'Ukraine - mais la Chine, si.

Rapports économiques étroits

Tout au contraire de la Russie, la Chine entretient des contacts économiques et politiques étroits avec l'Ukraine. Depuis 2020, cette dernière est membre de l'initiative phare mondiale Belt and Road (BRI) pour les grands contrats tels que les ports, les ponts, les voies ferrées ou les réseaux énergétiques. La Chine est l'un des plus grands partenaires commerciaux des Européens de l'Est. Ses grandes entreprises d'Etat ont investi beaucoup d'argent dans le secteur de l'énergie et de la construction, tandis que l'Ukraine est un fournisseur important pour elle: produits agricoles, mais aussi huile alimentaire, réacteurs nucléaires et construction mécanique. Vladimir Poutine met donc la nouvelle alliance à rude épreuve, et met ainsi parfois la politique officielle de la Chine dans l'embarras.

Samedi, le diplomate en chef chinois Wang Yi a pu se prononcer contre l'Otan par vidéo lors de la Conférence de Munich sur la sécurité: «Les Etats occidentaux doivent se demander si étendre l'Otan toujours plus vers l'Est apporte réellement plus de sécurité». Au sujet de la Russie et de l'Ukraine, il a estimé que les pays devaient revenir aux accords de Minsk:

«Pourquoi toutes les parties impliquées ne pourraient-elles pas s'asseoir et mener des discussions détaillées et élaborer un calendrier pour mettre en œuvre ces accords?»

Malheureusement, Poutine a résilié l'accord de Minsk, mardi, à peine quatre jours plus tard. Wang a également déclaré que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chaque pays devaient être préservées. «L'Ukraine n'est pas une exception», a déclaré le diplomate chinois – une dénonciation des agressions de Poutine contre l'Ukraine.

La Chine se trouve, désormais, dans une situation délicate, car sa politique étrangère accorde beaucoup d'importance au principe de non-ingérence dans les autres pays. Le légendaire premier ministre chinois Zhou Enlai avait défini à cet effet, peu après la fondation de la République populaire en 1949, les «cinq principes de la coexistence pacifique» auxquels le pays se réfère encore aujourd'hui. Parmi eux figurent le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté ainsi que la renonciation à l'agression et à l'ingérence dans d'autres pays.

Dictatures nucléaires

Quelle est donc l'intérêt d'un rapprochement avec la Russie aujourd'hui? La Chine et la Russie n'ont pas été autant proches depuis les années 1950, lorsque le parti communiste soviétique a aidé son homologue chinois à mettre en place une économie dirigée. Par la suite, des querelles idéologiques ont conduit à une scission qui ne s'est résorbée qu'avec l'ouverture de la Chine.

Le nouveau rapprochement des deux dictatures nucléaires a été particulièrement évident au cours de la dernière décennie; Xi et Poutine se sont à présent rencontrés 38 fois. La Russie est avant tout un fournisseur d'énergie pour la Chine, qui reçoit en outre le soutien de Moscou pour le développement de nouvelles armes. Les deux pays ont également organisé des manœuvres militaires communes.

Néanmoins, la production économique de la Chine reste infiniment plus importante que celle de la Russie. Les entrepreneurs chinois vendent des biens de consommation et des textiles en Russie. De plus, depuis les ennuis de Poutine avec l'Occident, les grandes industries chinoises du numérique et des télécommunications sont également présentes sur le marché russe. Mais en fin de compte, les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon sont des partenaires commerciaux et technologiques bien plus importants pour Pékin.

D'un point de vue géopolitique, un chaos déclenché par la Russie en Ukraine pourrait au plus détourner militairement les Etats-Unis de la région du Pacifique oriental, dont la Chine revendique l'hégémonie. Les Américains devraient «réduire leur attention et leurs ressources concernant la Chine dans l'Indo-Pacifique», a par exemple déclaré Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l'université Renmin de Pékin, dans le quotidien South China Morning Post de Hong Kong. En revanche, les Etats-Unis et leur président Joe Biden ont, tout comme l'ex-président Donald Trump, identifié la Chine comme une priorité de la politique étrangère, et on peut s'attendre à ce qu'il en soit toujours ainsi.

Concurrence sino-russe dans l'espace post-soviétique

Un problème pour les responsables de la politique étrangère chinoise est de savoir jusqu'à quel point on peut faire confiance à un autocrate tel que Vladimir Poutine. Ainsi, une attaque contre l'Ukraine est une incursion dans l'espace post-soviétique. Vladimir Poutine l'a déjà récemment fait au Kazakhstan en y faisant venir des troupes dirigées par la Russie pour y réprimer des troubles. Les efforts du Kremlin pour exercer une influence dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale se heurtent ici aux intérêts similaires de la Chine. Pour celle-ci, les Etats post-soviétiques sont entre autres importants pour ses liaisons ferroviaires transeurasiennes et ses gazoducs et oléoducs en provenance d'Asie centrale.

Ce qui doit préoccuper davantage les stratèges de Pékin, c'est de ne pas tomber dans le maelstrom des sanctions économiques contre la Russie encore attendues de la part des Etats-Unis et de l'UE. Après l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, la Chine avait aidé discrètement en mettant des crédits à disposition de grandes banques publiques étrangères comme la China Exim-Bank et la China Development Bank pour les banques d'Etat russes sanctionnées par l'Occident.

Aujourd'hui encore, la Chine pourrait aider son ami moscovite à atténuer les sanctions économiques, le Wall Street Journal écrit:

«Si Pékin décide de soutenir la Russie, les deux pays pourraient tenter de contourner le système financier mondial dominé par les Etats-Unis en accroissant les échanges en yuans chinois et en utilisant un système de paiement interbancaire chinois naissant pour les financements transfrontaliers à la place du système Swift qui domine actuellement le monde.»

Mais ceci ne risque pas d'arriver tout de suite. En effet, l'industrie numérique chinoise, particulièrement performante, dépend des produits high-tech en provenance des Etats-Unis, d'Europe et de Taiwan, ainsi que des systèmes financiers et de paiement mondiaux. Un soutien trop tangible à la Russie et en particulier à l'entourage de Poutine, qui sera certainement touché par les sanctions, éloignerait encore plus la Chine de l'Occident, en particulier de l'Union européenne, qui trouve à nouveau fortement courtisée à Munich par le ministre chinois des Affaires étrangères. De plus, les agressions de Poutine contre l'Ukraine ont de toute façon révélé une solidarité remarquable des pays de l'Otan et de leurs amis.

Vladimir Poutine demandera certainement à Xi Jinping d'amortir économiquement les sanctions contre Moscou. Xi se retrouverait alors dans l'embarras et ne pourrait le faire qu'en petite quantité.

Le président russe a déjà rompu plus ou moins définitivement avec les Etats-Unis et l'Union européenne grâce à sa déclaration au sujet de Donetsk et Lougansk lundi. Pour Xi Jinping, manifester sa solidarité avec le Russe devient de plus en plus délicat. Xi pourrait également se demander si Poutine a mal interprété son soutien anti-Otan comme étant une carte blanche. Ou si le président russe fait simplement ce qu'il veut et qu'il n'en a rien à faire de Xi. Une chose est sûre: pour que la Chine n'ait pas l'air trop stupide, on peut s'attendre à ce que Pékin et les médias d'Etat chinois affirment que les Etats-Unis et l'Otan sont responsables de la crise russe.

Cet article a d'abord été publié sur Zeit Online. Watson a peut-être changé les titres et les intertitres. L'original se trouve ici

Traduit de l'allemand par Léa Krejci