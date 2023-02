keystone

Analyse

Affaire Palmade: pourquoi tant d'indiscrétions «dégueulasses»

Depuis le terrible accident du 10 février dernier, il ne se passe pas une heure sans qu'une information ne fuite dans les médias de la capitale. Un viol du secret de fonction et de l'instruction qui scandalise bon nombre d'avocats français. Si personne ne tient sa langue, à qui profite le crime? On en parle avec un pénaliste parisien (en colère) que watson a attrapé au bout du fil.

Plus de «International»

En une seule petite semaine, Le Parisien a cumulé 25 millions de curieux sur son site internet. Rien qu'avec l'affaire Palmade. Son audience globale, elle, aurait tout bonnement triplé. Depuis l'accident, le 10 février dernier, c'est peu dire que la presse parisienne met les bouchées doubles pour nourrir la fringale de son public, avec des indiscrétions qui tombent à cadence soutenue. «Puisque tout ce qui touche à l’affaire Palmade cartonne, pourquoi se hasarder à faire autre chose?», évoquait France Inter en milieu de semaine.

Des détails indécents sur la vie privée du comédien, aux menues exclusivités bricolées par les chaînes d'info en continu, en passant par des témoignages anonymes qui sortent du bois les uns après les autres, le travail de la police et de la justice est un véritable panier percé. Car dès les premières heures qui ont suivi le choc frontal ayant fait plusieurs blessés très graves, les bavards sont légion. Jusqu'à l'avocat des parties civiles, Me Mourad Battikh, qui porte la voix des victimes sur tous les plateaux télés.

«Si M. Palmade est effectivement un comédien très connu, cela ne justifie pas pour autant que les médias puissent bénéficier d'informations couvertes en théorie par le secret pour révéler ensuite avec plus ou moins de bonheur les détails d'une affaire pénale techniquement complexe sur les plateaux de télévision. Ce lien parquet-médias est en réalité nauséabond.» Gerald Pandelon, avocat en droit des affaires et en droit pénal, interrogé par le site Atlantico

Dans l'affaire Palmade, une seule personne garde le silence: Céline Lasek, l'avocate de Pierre Palmade, a une arme redoutable de Fred Valet

En France, officiellement, chacun est tenu légalement au secret de fonction et de l'instruction. Sa définition est simple: «Un principe fondateur de la procédure pénale française visant à garantir l'efficacité et l'équité de la procédure judiciaire en protégeant la présomption d'innocence des personnes mises en cause et la vie privée des victimes.»

Mais alors pourquoi personne ne semble en mesure de tenir sa langue?

«Les fuites sont scandaleuses, mais pas rares dans les affaires émotionnelles. Concernant Palmade c'est, en revanche, sans commune mesure. Même avec la petite Lola, on n'avait pas vu ça» Un avocat pénaliste français contacté par watson.

Justice spectacle

Ce pénaliste, contacté par watson, est en colère et il n'est pas le seul. Sur Twitter, ils sont des dizaines, avocats et représentants des forces de l'ordre, sous pseudo ou non, à condamner un viol généralisé du secret de l'instruction dans l'affaire Palmade. Et notamment pour des raisons triviales de sécurité.

Cette semaine, une chaîne d'info a par exemple diffusé l'arrivée de l'avocate du comédien à l’hôpital. «Sa plaque d’immatriculation a été diffusée à l’antenne. C'est totalement inconscient! On ne compte plus les menaces de mort, les bombes placées près du domicile, les balles de pistolet dans des enveloppes que les avocats subissent à longueur de dossier».

Si la presse parvient à obtenir des informations de première main, c'est que des personnes «proches du dossier» (comme le veut l'expression consacrée) consentent à en donner. Les fuites ont toujours existé, mais l'époque semble être particulièrement propice au grand déballage. «Le secret de l’instruction s’accorde mal à notre société impatiente où la transparence est érigée en vertu absolue», constatait Me Victor Trouttet, avocat au Barreau de Lyon, au plus fort de l'affaire Lola en novembre 2022.

Reste à savoir dans quel sens les transactions s'organisent. Pour notre avocat français contacté cette semaine, cela peut être des personnes simplement bouleversées par les circonstances de l'accident, désireux de partager leur indignation avec l'opinion publique.

«On peut aussi imaginer que certains détestent Pierre Palmade» Un pénaliste français contacté par watson.

Au bout du fil, le pénaliste tient aussi à nous rappeler que «les journalistes ne reculent devant rien pour arracher des scoops aux professionnelles qui gravitent autour d'une enquête. La concurrence est féroce, surtout à Paris, et les infos peuvent s'échapper simplement à l'usure». Notre interlocuteur précise que la plupart du temps, il s'agit, sans grande surprise, d'exercer une pression sur les maillons de la chaîne judiciaire chargés de prendre des décisions.

Faire pression

En premier lieu, le juge d'instruction qui, dans l'affaire Palmade, décide de placer le comédien en détention provisoire. Actuellement sous surveillance électronique dans un hôpital spécialisé en addictologie, Palmade saura vendredi 24 février, devant la Cour d'appel de Paris, s'il sera bel et bien incarcéré. Ce n'est donc pas un hasard si l'avocat des victimes a, très tôt, déclaré que «la famille ne comprendrait pas que l'humoriste français ne soit pas incarcéré». Et les détails de l'enquête ou de la vie privée du comédien nourrissent cette pression. Depuis le 10 février, ses problèmes d'addiction et ses habitudes sexuelles font les gros titres.

«La France entière va suivre et commenter sa décision. Un juge ne travaille pas de la même manière quand il a un tel poids médiatique sur les épaules» Un pénaliste contacté par watson.

Les précédents, notamment en France, sont suffisamment nombreux pour que l'expression «pression médiatique» fasse irruption à chaque nouvelle affaire sensible. On se souvient par exemple de l'énorme scandale qui a mené des innocents en prison pour pédophilie, par l'intermédiaire de Fabrice Burgaud, «ce petit juge d'instruction que l'on tenait pour responsable du fiasco judiciaire d'Outreau».

«Si un avocat a le droit de parler, paradoxalement, il ne peut pas dire grand-chose» Un pénaliste français.

A qui profite le crime en bout de course? «En premier lieu aux médias, répond notre pénaliste, du tac au tac. Les parties civiles y trouvent parfois leur compte. Mais, au final, une fois arrivé au procès, un homme de loi ayant respecté le secret de fonction et de l'instruction aura toutes les chances de marquer des points devant le juge. C'est pourquoi l'avocate de Pierre Palmade a totalement raison, selon moi, de garder le silence.»

Pour le pénaliste, ce qui est sûr, c'est que ces indiscrétions sont «dégueulasses»: «Palmade, il y en a des centaines par mois, mais il ne sera pas traité de la même manière que les autres. Qu'importe l'issue du procès».

Où en est le dossier ?

Vendredi matin, le comédien mis en examen pour «homicide et blessures involontaires» sera fixé sur son sort, concernant la très discutée détention provisoire, demandée par le parquet de Melun. C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui doit trancher. Le 17 février, Pierre Palmade avait été assigné en chambre d'hôpital, sous surveillance électronique. A noter que, malgré une nouvelle enquête pour «détention d'images pédopornographiques», cette audience ne concerne que l'accident de voiture.

Les victimes de l'accident

Le pronostic vital des trois personnes grièvement blessées dans la collision n'est plus engagé. Alors que le conducteur de la voiture a subi de nombreuses opérations, son fils de 6 ans n'est plus dans le coma, mais «sous respiration artificielle et nourri par sonde». La belle-soeur du conducteur, enceinte de six mois au moment du choc, est hors de danger, mais «souffre de multiples séquelles».

Concernant les deux passagers du comédien, qui ont fui les lieux de l'accident, ils ont été placés sous statut de témoins assistés.

Enfin, jeudi après-midi, la statue de cire de Palmade a quitté le musée Grévin. «Nous avons pris cette décision par respect pour la famille qui a été meurtrie, pour cette dame qui a perdu son bébé et ces personnes gravement blessées à l’hôpital. Mais aussi à cause des derniers rebondissements de l’enquête», s'est justifié le directeur Yves Delhommeau.