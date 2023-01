Pour la première fois de mémoire récente, l'ancien président Donald Trump s'est retrouvé cette semaine relégué aux abords d'une humiliante implosion républicaine. Image: AP

Analyse

«Trump appartient au passé, tout le monde s'en fout»

Son appel à voter pour Kevin McCarthy s'est perdu dans le brouhaha du Sénat. Le signe que la voix de Donald Trump ne porte plus?

On attendait de lui qu'il donne de la voix au milieu du chaos républicain. Qu'il remette ses brebis fidèles sur le droit chemin. Qu'il mette fin aux scrutins aussi nombreux qu'infructueux. Bref: que Donald Trump soutienne officiellement la candidature de Kevin McCarthy et rappelle à l'ordre les vingt républicains, responsables de l'impasse qui paralyse le Sénat depuis deux jours.

Mercredi, ce fut chose faite. Un message sur son réseau social Truth appelant à voter pour «Kevin»... qui n'a suscité qu'un vague haussement d'épaules collectif.

Les «bébés Trump» ont dépassé le maître

Manifestement, l'approbation du chef de fil des républicains ne compte plus pour argent comptant. Ce, même si les opposants virulents à Kevin McCarthy font partie des fidèles d'entre les fidèles de Trump - certains comme Matt Gaetz, l'élu de Floride, ont fait de leur dévotion à l'ancien président une véritable marque de fabrique politique.

Désormais, Matt Gaetz, Lauren Boebert et comparses, les «porte-flingues» de Trump, n'écoutent plus. Les «bébés Trump» ont dépassé le maître. Plus radicaux, plus durs, plus assoiffés que lui d’assécher le marais, de retourner la table, de déboulonner le système.

«En soutenant McCarthy, Trump s'est désavoué. Il leur a prouvé qu'il entre dans le système», explique Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis. Trump a abusé de son pouvoir au sein du parti à mi-mandat et cela lui a coûté. Au point de le faire basculer dans le camp des influenceurs politiques «traditionnels».

«Voyez-vous encore une preuve qu'il influence qui que ce soit? Trump n'incite plus la peur dans son parti. Le jus est parti» Marc Short, ancien chef de cabinet du vice-président Mike Pence, au Washington Post

A l'exception de quelques derniers partisans, comme Marjorie Taylor Greene, «l'ombre de Trump» toujours fidèle au poste, l'ancien président ne fait plus vendre. Y compris dans ses comtés et circonscriptions les plus rouges vifs, les fameux «MAGA» («Make America Great Again»).

«Trump, tout le monde s'en fout. Il est terminé. Il est démonétisé» Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Paris 8.

Depuis l'annonce de candidature à la présidentielle 2024, il ne s’est rien passé. Pas un meeting. Pas un évènement. Son obsession pour sa défaite électorale l'a transformé en perdant éploré. «Trump appartient au passé», confirme Jean-Eric Branaa. «Il parle de lui-même, il se plaint beaucoup. Il est dans la victimisation».

Tout le contraire des frondeurs du Sénat, qui ont opté pour la guerre ouverte. Et, ce faisant, qui pourraient bien arriver à leurs fins.

Le cirque annoncé

Entre les coups de fil à Trump et les avantages promis au Freedom Caucus, sur le papier, tout indique que Kevin McCarthy sera élu président du Congrès. CNN promet déjà sa victoire. Toutefois, rien n'est moins sûr pour l'«apparal chic» aux dents longues, qui se rêve Speaker de la Chambre depuis toujours. «Je crois qu’on va avoir une grosse surprise encore ce soir», glisse malicieusement Jean-Luc Branaa.

En 2015, le Freedom Caucus, la droite de la droite du parti républicain, avait déjà réussi à mettre en échec celui qu'il considère comme un faible, un «RINO», un républicain d'un jour.

«McCarthy va être poignardé. Sa tête sera le Graal» Jean-Luc Branaa

«Les frondeurs ne vont pas renoncer. Ça ne colle pas avec leur radicalité». Surtout pas au milieu de cette période politique où les radicaux ont appris, par principe, à ne jamais lâcher du lest.

D'autres candidats auront-ils plus de chance, comme Byron Donalds, inconnu au bataillon? «Aucune chance», juge l'expert de la politique américaine. «Il est juste un prête-nom pour faire la petite vendetta.»

Quelle que soit l'issue du scrutin, la suite n'est pas rassurante. Cette élection ratée laissera des traces. Et des divisions. Le speaker n'est pas encore choisi qu'il s'annonce déjà affaibli. Ces deux prochaines années promettent un «cirque», entre projets de lois fantaisistes au Sénat, demandes de destitutions à tout-va et commissions d’enquête qui ne mènent nulle part.

Ron DeSantis, le prochain papa Trump?

Qu'attendre pour Donald Trump? «Fleurs et couronnes», conclut Jean-Jean-Luc Branaa. «C’est ça le plus triste pour Trump: il parle, mais il ne se passe pas grand-chose». Même quand une élue républicaine propose de faire de lui le nouveau Speaker, ça ne fait plus les gros titres.

Sans compter que la relève arrive, jeune, cruelle, bruyante et ambitieuse. Le monde a les yeux rivés sur Ron DeSantis. Le gouverneur de Floride commence déjà à rassembler ces orphelins de Trump, qui considèrent que l'ancien président n’est plus que l’ombre de lui-même.

Pour l'instant, Ron DeSantis construit son personnage. Il parle aux frondeurs et se pose comme leur homme, un «barrage au wokisme» courageux et décidé. Les mots de Trump en 2016.

Image: sda

DeSantis prend son temps. Il a bien raison. C'est comme cela, qu’on grimpe en politique. «Mais quand il va se déclarer, il va s’envoler». La preuve, il supplante déjà Trump dans les sondages.