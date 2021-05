International

Angleterre

Le défi du fatberg, ou comment virer 300 tonnes de graisse à Birmingham



Severn Trent Water

Se débarrasser d'un «fatberg» de 330 tonnes, le défi dégueu de Birmingham

Dans les entrailles de la deuxième ville d'Angleterre se cache un gros bouchon de graisse et de déchets en tout genre qui bouchent un égout.

Jason Huther Jason Huther Suivez-moi Se désabonner

Un «Fatberg» géant bouche un égout de Birmingham, en Angleterre. Un fat quoi? C'est un mot anglais (contraction de gras et d'iceberg) qui désigne un amas de graisses alimentaires (huile de cuisson) et de tout un tas de déchets ménagers (lingettes, couches, coton-tige). Ces derniers s'agglomèrent dans les canalisations jusqu'à les boucher. Cela a pour conséquence, par exemple, de provoquer des inondations et autres remontées d'eau croupie.

A Birmingham, la deuxième ville d'Angleterre, les autorités ont donc trouvé un fatberg monstrueux de près 330 tonnes, selon CNN. A titre de comparaison, c'est l'équivalent du poids de 65 éléphants. Le monstre s'étendrait sur près de 800 mètres de long. Severn Trent Water, en charge du nettoyage estime que le fatberg pourrait ne pas être évacué avant juin.

severn trent water

Dangereux pour la santé

En dehors du fait que des égouts vomissent des eaux sales, c'est ultra dégueu, les fatbergs se sont avérés présenter de vrais risques sanitaires. Ils peuvent, en effet, contenir des bactéries potentiellement mortelles résistantes aux antibiotiques, rappelle The Guardian.

Les experts ont déclaré que de telles bactérie présentaient non seulement un risque immédiat pour les ouvriers qui travaillent dans les égouts, mais également pour le reste des gens en cas d'inondation causée par un blocage.

Education en cause

Severn Trent Water a exhorté les gens à faire attention à ce qu'ils mettent dans les toilettes pour éviter ces blocages. L'entreprise a déclaré, qu'au cours de l'année écoulée, elle avait été alertée de milliers de bouchons dans la région, dont les trois quarts avaient été causés par des gens qui jet qui utilisaient mal le réseau d'égouts.

«Notre conseil est de toujours laisser refroidir les restes de graisse de cuisson avant de les jeter dans la poubelle et de ne rincer que les trois P (pipi, caca et papier hygiénique) et de jeter tout le reste...»

Ce type de problème a un coût, Thames Water, qui exploite le système d'approvisionnement en eau de Londres, déclare dépenser un million de livres sterling par mois (1,3 million de francs) pour éliminer ces bouchons.

En 2018, un énorme fatberg de la capitale britannique a été transformé en exposition muséale👇:

3000 jeunes font la fête à Liverpool 1 / 7 3000 jeunes font la fête à Liverpool source: ap pa / richard mccarthy Plus d'articles «Actu» Après la mort d'un gay, l'homophobie en question en Lettonie Link zum Artikel Vous ne payez pas la taxe TV? Préparez-vous aux poursuites! Link zum Artikel Une bousculade fait au moins 44 morts lors d'un pèlerinage en Israël Link zum Artikel Alors, Pierre Maudet va-t-il quitter la politique? Oui et non... Link zum Artikel