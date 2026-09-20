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Dix lions ont été empoisonnés dans une réserve naturelle en Tanzanie

Les bêtes sont mortes sur fond de tensions dans la région de Ngorongoro.

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Dix lions ont été retrouvés morts dans le parc naturel de Ngorongoro, en Tanzanie, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'organisation chargée de sa conservation dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont avalé du poison.

«L'Autorité de l'aire de conservation du Ngorongoro (NCAA) a le regret d'informer le public que dix lions ont été retrouvés morts le 18 septembre 2026 dans la zone de Ndutu», affirme le communiqué de l'entité.

Les premières constatations indiquent que les lions sont morts après «ingestion de poison», et une expertise est en cours «afin de déterminer la cause de l'incident et d'identifier les responsables», a précisé la NCAA.

Ngorongoro est depuis longtemps une source de tensions entre les autorités et la communauté locale nomade, avec des affrontements parfois mortels depuis que le gouvernement a lancé un programme d'expulsion en 2022.

Le gouvernement tanzanien affirme que la croissance démographique empiète sur l'habitat de la faune sauvage, le nombre de personnes vivant à Ngorongoro étant passé d'environ 8000 en 1959 à plus de 100 000.

Depuis juin, au moins 20 éléphants sont morts dans l'écosystème d'Amboseli, au Kenya, près de la frontière tanzanienne, d'une intoxication présumée aux pesticides, même si les autorités n'ont pas pu déterminer si ces décès étaient accidentels ou intentionnels. (ats/afp)