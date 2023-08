Un magasin de la chaine Penny a dû être évacué en Autriche à cause de la présence d'une araignée-banane.

Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué

Un magasin de la chaine Penny a dû être évacué en Autriche. La raison? La suspicion de la présence d'une araignée-banane: elle est considérée comme la plus dangereuse au monde et provoque notamment des érections très longues et douloureuses, puis la mort.

C'est probablement le pire cauchemar des personnes qui ont peur des araignées: tomber sur une araignée géante (et venimeuse!) en fouillant dans le bac à bananes du supermarché. Car si la plupart des spécimens locaux sont relativement petits et inoffensifs, les araignées trouvées dans les caisses de bananes sont souvent bien plus grandes, plus poilues et plus effrayantes. Elles proviennent souvent des continents africain ou sud-américain, où elles atterrissent par inadvertance dans les cartons lors de la récolte des bananes.

En plus de la frayeur qu'elles provoquent, ces araignées exotiques représentent souvent un danger bien plus grand pour nous. En effet, nombre d'entre elles sont venimeuses et le long voyage stressant à travers l'océan les rend agressives, car elles sont énervées ou apeurées.

Chaque fois qu'une araignée venimeuse est trouvée dans un supermarché, cela fait la Une des journaux. Cela s'est produit une fois de plus, mais pour des raisons curieuses.

Une araignée trouvée dans un magasin Penny

Cette semaine, on a appris qu'un directeur de magasin autrichien de la chaîne Penny avait fait une découverte effrayante: il aurait trouvé une araignée noire et rouge dans une caisse de bananes. Celle-ci aurait été identifiée plus tard comme une Phoneutria nigriventer – souvent surnommée «araignée-banane» – une des espèces les plus venimeuses au monde.

Sa morsure peut être fatale, car elle entraîne une hypothermie, des troubles de la vision, des convulsions et, dans certains cas, des érections. Le venin de l'araignée est même actuellement étudié pour traiter les troubles de l'érection. En effet, une morsure peut provoquer une érection douloureuse de quatre heures.

Le magasin a été immédiatement évacué et un exterminateur appelé. Selon les médias, les employés s'attendaient déjà à ce que le magasin reste fermé jusqu'au début de la semaine prochaine, car l'araignée venimeuse était toujours en liberté.

L'alerte a été levée

Selon l'expert en araignées du Musée d'histoire naturelle de Vienne, Christoph Hörweg, il est toutefois très improbable qu'une Phoneutria nigriventer ait réellement été trouvée dans le magasin. Celle-ci ne vit, en effet, que dans les pays suivants: Brésil, Uruguay, Paraguay et Argentine. Selon la maison mère de Penny, les bananes vendues dans leurs magasins proviennent d'Equateur, du Panama, de Colombie et de République dominicaine. «Par conséquent, il n'y a pas de danger mortel lié à l'araignée», a déclaré l'expert à la chaîne de télévision ORF.

Selon la chaine de supermarchés, des «mesures de nettoyage et de désinfection complètes» sont désormais mises en œuvre dans le magasin fermé depuis mardi. A la date de jeudi soir, l'araignée n'a pas été découverte.

