90 oeufs de tortue luth, en voie d'extinction sauvés en Equateur



Bonne nouvelle: 90 oeufs de tortue luth, en voie d'extinction sauvés

Connaissez-vous la luth? C'est la plus grande tortue marine du monde et elle est en voie d'extinction. En Equateur, 90 oeufs ont été découvert et son choyés pour sauver l'espèce.

Nonante œufs de tortue luth, la tortue marine la plus grande au monde, ont été découverts en Equateur dans une réserve de la côte Pacifique, a annoncé jeudi le ministère équatorien de l'environnement. L'espèce est en voie d'extinction.

Les oeufs se trouvent dans le quatrième nid de tortue luth répertorié depuis le début de la saison de nidification 2020-2021 dans la réserve Galera San Francisco de la province d'Esmeraldas, a précisé le ministère. D'autres abris ont été découverts dans la province voisine de Manabi, où, depuis janvier, sont nées 70 tortues luth.

Les 90 oeufs ont été trouvés par des gardes de la réserve, qui ont protégé le nid et installé un contrôleur de température pour surveiller leur évolution.

C'est qui cette tortue luth? L'espèce Dermochelys coriacea vit dans les eaux tempérées tropicales, subtropicales et subarctiques des océans Atlantique, Pacifique et Indien. A l'âge adulte, cette tortue peut mesurer jusqu'à trois mètres de long et peser jusqu'à une tonne

«C'est très important d'identifier cette espèce de faune marine si vulnérable, d'autant plus que sa nidification n'est pas fréquente sur notre littoral équatorial»,

La réserve Galera San Francisco abrite une richesse biologique comparable à celle de l'archipel équatorien des Galapagos, situé à 1000 km des côtes et classé au patrimoine naturel de l'humanité. En 2015 et 2017, des nids avaient également été découverts sur le littoral, mais les oeufs n'avaient pas éclos. (ats/jah)

