Ils apprennent aux phoques à reconnaître les sons qui les dérangent
Une équipe de chercheurs en Australie a dressé des otaries et des phoques pour qu'ils répondent à un test auditif dans le cadre de recherches sur la manière dont les mammifères marins sont affectés par le bruit d'origine humaine.
Les soigneurs animaliers du zoo de Taronga à Sydney (sud-est) ont entraîné deux lions de mer et deux otaries à fourrure à écouter des sons et à appuyer sur une palette lorsqu'elles entendaient un signal sonore. Quand elles donnaient la bonne réponse, elles recevaient du poisson en récompense.
Professeure à l'université Curtin et principale chercheuse, Christine Erbe a déclaré jeudi:
Elle a ajouté:
L'étude a révélé que les pinnipèdes étaient les plus sensibles aux sons autour de 3,2 kilohertz. «Cette recherche est particulièrement importante pour l'otarie australe, une espèce menacée, dont la population est estimée à seulement 12 000 individus environ et dépendante de l'ouïe pour communiquer, trouver de la nourriture, se déplacer et détecter les menaces», a expliqué Christine Erbe.
Il est établi que la pollution sonore a un impact négatif majeur sur la faune sauvage. Une étude publiée en février a montré qu'elle affectait le comportement des oiseaux dans le monde entier, perturbant tout, des chants de parade nuptiale à leur capacité à trouver de la nourriture et à éviter les prédateurs.
Biologiste comportemental à la Taronga Conservation Society Australia, Benjamin Pitcher a déclaré que les recherches sur les otaries et les phoques auraient un impact concret. Il a déclaré:
Il a ajouté:
(ats/afp)