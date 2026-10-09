Les phoques ont dû apprendre à reconnaître les sons pour signaler ceux qui leur déplaisaient (photo d'illustration). Keystone

Ils apprennent aux phoques à reconnaître les sons qui les dérangent

Une expérience réalisée en Australie a consisté à dresser des mammifères marins afin qu'ils répondent à des tests auditifs. Le but est d'enquêter sur la pollution sonore dans l'océan.

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Une équipe de chercheurs en Australie a dressé des otaries et des phoques pour qu'ils répondent à un test auditif dans le cadre de recherches sur la manière dont les mammifères marins sont affectés par le bruit d'origine humaine.

Les soigneurs animaliers du zoo de Taronga à Sydney (sud-est) ont entraîné deux lions de mer et deux otaries à fourrure à écouter des sons et à appuyer sur une palette lorsqu'elles entendaient un signal sonore. Quand elles donnaient la bonne réponse, elles recevaient du poisson en récompense.

Professeure à l'université Curtin et principale chercheuse, Christine Erbe a déclaré jeudi:

«Avant de pouvoir comprendre si un bruit affecte un animal, nous devons d'abord savoir s'il est capable d'entendre ce bruit»

Elle a ajouté:

«Ces tests auditifs nous fournissent cette base de référence et nous permettent de commencer à nous demander comment les bruits des navires, des bateaux, des avions et des chantiers côtiers pourraient affecter les phoques et les otaries.»

L'étude a révélé que les pinnipèdes étaient les plus sensibles aux sons autour de 3,2 kilohertz. «Cette recherche est particulièrement importante pour l'otarie australe, une espèce menacée, dont la population est estimée à seulement 12 000 individus environ et dépendante de l'ouïe pour communiquer, trouver de la nourriture, se déplacer et détecter les menaces», a expliqué Christine Erbe.

Il est établi que la pollution sonore a un impact négatif majeur sur la faune sauvage. Une étude publiée en février a montré qu'elle affectait le comportement des oiseaux dans le monde entier, perturbant tout, des chants de parade nuptiale à leur capacité à trouver de la nourriture et à éviter les prédateurs.

Biologiste comportemental à la Taronga Conservation Society Australia, Benjamin Pitcher a déclaré que les recherches sur les otaries et les phoques auraient un impact concret. Il a déclaré:

«Les résultats pourraient contribuer à éclairer les évaluations d'impact environnemental et la gestion du bruit à mesure que le transport maritime, le développement côtier et les industries en mer se développent.»

Il a ajouté:

«Nous savons désormais ce que ces animaux peuvent entendre dans l'air. La prochaine étape consiste à comprendre comment le bruit les affecte sous l'eau, et à partir de quand il commence à interférer avec leur comportement ou leur audition.»

(ats/afp)