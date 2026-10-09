assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
Animaux

Ils apprennent aux phoques à reconnaître les sons qui les dérangent

epa13190789 Wild seals of the largest colony on the Polish coast lie on a sandbank in the sun at the Mewia Lacha nature reserve in Gdansk, nothern Poland, 25 August 2026. The Mewia Lacha nature reserv ...
Les phoques ont dû apprendre à reconnaître les sons pour signaler ceux qui leur déplaisaient (photo d'illustration).Keystone

Ils apprennent aux phoques à reconnaître les sons qui les dérangent

Une expérience réalisée en Australie a consisté à dresser des mammifères marins afin qu'ils répondent à des tests auditifs. Le but est d'enquêter sur la pollution sonore dans l'océan.
09.10.2026, 11:0009.10.2026, 11:01

Une équipe de chercheurs en Australie a dressé des otaries et des phoques pour qu'ils répondent à un test auditif dans le cadre de recherches sur la manière dont les mammifères marins sont affectés par le bruit d'origine humaine.

Ces animaux ont un superpouvoir assez spectaculaire
Cute news
Ces animaux ont un superpouvoir assez spectaculaire

Les soigneurs animaliers du zoo de Taronga à Sydney (sud-est) ont entraîné deux lions de mer et deux otaries à fourrure à écouter des sons et à appuyer sur une palette lorsqu'elles entendaient un signal sonore. Quand elles donnaient la bonne réponse, elles recevaient du poisson en récompense.

Professeure à l'université Curtin et principale chercheuse, Christine Erbe a déclaré jeudi:

«Avant de pouvoir comprendre si un bruit affecte un animal, nous devons d'abord savoir s'il est capable d'entendre ce bruit»

Elle a ajouté:

«Ces tests auditifs nous fournissent cette base de référence et nous permettent de commencer à nous demander comment les bruits des navires, des bateaux, des avions et des chantiers côtiers pourraient affecter les phoques et les otaries.»

L'étude a révélé que les pinnipèdes étaient les plus sensibles aux sons autour de 3,2 kilohertz. «Cette recherche est particulièrement importante pour l'otarie australe, une espèce menacée, dont la population est estimée à seulement 12 000 individus environ et dépendante de l'ouïe pour communiquer, trouver de la nourriture, se déplacer et détecter les menaces», a expliqué Christine Erbe.

Le zoo de Zurich présente ses projets spectaculaires
Le zoo de Zurich présente ses projets spectaculaires

Il est établi que la pollution sonore a un impact négatif majeur sur la faune sauvage. Une étude publiée en février a montré qu'elle affectait le comportement des oiseaux dans le monde entier, perturbant tout, des chants de parade nuptiale à leur capacité à trouver de la nourriture et à éviter les prédateurs.

Biologiste comportemental à la Taronga Conservation Society Australia, Benjamin Pitcher a déclaré que les recherches sur les otaries et les phoques auraient un impact concret. Il a déclaré:

«Les résultats pourraient contribuer à éclairer les évaluations d'impact environnemental et la gestion du bruit à mesure que le transport maritime, le développement côtier et les industries en mer se développent.»

Il a ajouté:

«Nous savons désormais ce que ces animaux peuvent entendre dans l'air. La prochaine étape consiste à comprendre comment le bruit les affecte sous l'eau, et à partir de quand il commence à interférer avec leur comportement ou leur audition.»

(ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump ne sais pas prononcer le mot «vegan»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Une bombe russe contre deux bus fait un carnage en Ukraine
Au moins 30 personnes ont été tuées jeudi à Kramatorsk, où une frappe a touché deux bus. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Kiev a également été visée.
Un bombardement russe contre deux bus jeudi a fait au moins 30 morts à Kramatorsk, ville clé du front de l'Est ukrainien. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières des dernières semaines, selon un bilan provisoire des autorités.
L’article