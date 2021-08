#FreeBritney: nous sommes aussi responsables de l'enfer vécu par la star

Après treize ans sous la tutelle de son père, la chanteuse demande la levée de ce régime. Pourra-t-elle jamais retrouver sa liberté? La réponse dépend aussi de nous, en tant que société.

«Je ne suis pas heureuse. Je n'arrive pas à dormir. J'ai tellement de colère en moi, c'est de la folie. Et je suis déprimée. Je pleure tous les jours. Je veux juste retrouver ma vie. Je mérite mon intimité.» Les vingt-quatre minutes que durent la déposition de Britney Spears devant la Cour de Los Angeles sont intenses, glaçantes et laissent un profond sentiment de tristesse. Le mois dernier, la chanteuse de 39 ans déposait une demande officielle de levée de sa tutelle, et ce 23 juin, …