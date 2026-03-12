Federer est sur la même liste que Trump et Elon Musk

La nouvelle liste des personnes les plus riches du monde publiée par le magazine Forbes prouve une chose: c’est une très bonne période pour être riche et pour le devenir encore davantage. Et Roger Federer est désormais lui aussi répertorié comme milliardaire.

La liste des personnes que le magazine Forbes classe parmi les milliardaires continue de s’allonger. En 2026, elle comprend davantage de femmes et davantage de jeunes, mais surtout davantage de richesse. Forbes estime qu’il existe cette année 3428 personnes possédant au moins un milliard de dollars. Au total, elles cumulent une fortune collective de 20,1 billions de dollars américains. C’est quatre billions de plus qu’en 2025.

Les Etats-Unis comptent le plus de milliardaires

De loin, le plus grand nombre de milliardaires se trouve aux Etats-Unis: 989 sur 3428, dont 15 figurent parmi les 20 premières fortunes.

Parmi ces milliardaires américains figure également le président lui-même (645e place). Forbes estime que Donald Trump possède, en mars 2026, plus de 6 milliards de dollars. Lors de son premier mandat, en 2017, sa fortune nette était encore évaluée par Forbes à 3,5 milliards. Autre fait notable: pas moins de cinq membres de l’administration Trump apparaissent sur la liste des milliardaires de Forbes. Il s’agit de:

Howard Lutnick, secrétaire au Commerce: 7,2 milliards

Warren Stephens, ambassadeur des Etats-Unis au Royaume-Uni: 3,4 milliards

Stephen Feinberg, secrétaire adjoint à la Défense: 5 milliards

Tilman Fertitta, ambassadeur des Etats-Unis en Italie et à Saint-Marin: 11,7 milliards

Steven Witkoff, envoyé spécial pour le Moyen-Orient: 2,3 milliards

La femme la plus riche de la liste est Alice Walton. Fille unique du fondateur de la chaîne de distribution Walmart, elle possède une fortune estimée à 131,9 milliards de dollars.

Le classement Forbes La liste mondiale des milliardaires de Forbes constitue une photographie des fortunes au moment du calcul, fondée sur les cours des actions et les taux de change du 1er mars. Certaines personnes peuvent devenir plus riches ou plus pauvres quelques jours seulement après la publication du classement. Celui-ci prend en compte une grande variété d’actifs, notamment des entreprises privées, de l’immobilier, des œuvres d’art et bien d’autres éléments patrimoniaux.

La fortune de Federer le met dans la liste Forbes

Roger Federer apparaît pour la première fois dans le classement en tant que milliardaire. L’ancien joueur de tennis semble avoir continué à faire fructifier sa fortune après la fin de sa carrière. Celle-ci est aujourd’hui estimée à 1,1 milliard de dollars. Le fait que Federer soit devenu milliardaire avait déjà été annoncé par Forbes en août 2025.

Selon Forbes, Federer était déjà, durant sa carrière active, le joueur de tennis ayant généré le plus de revenus. Pendant seize années consécutives, le Suisse a gagné chaque année plus que tout autre professionnel du tennis.



Forbes explique ce succès par un «cercle de sponsors soigneusement entretenu», parmi lesquels figurent depuis longtemps Lindt, Mercedes-Benz, Rolex et Moët & Chandon. Ceux-ci auraient fait de lui «un synonyme du luxe», «ce qui correspondait parfaitement à son style de tennis élégant et à sa réputation irréprochable». Les investissements de Federer dans plusieurs start-up se sont également révélés très lucratifs, notamment sa participation dans le fabricant suisse d’articles de sport On.

Federer est ainsi l’un des sept sportifs seulement à avoir gagné plus d’un milliard de dollars de revenus avant impôts durant leur carrière active. Parmi les autres figurent LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers, les golfeurs Tiger Woods et Phil Mickelson, les footballeurs Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ainsi que le boxeur Floyd Mayweather.

Amancio Ortega

Image: EPA/EFE

Age: 89 ans

Fortune estimée: 148 milliards de dollars

Pays: Espagne

Source de la fortune: Zara (mode et distribution)

Warren Buffett

Image: keystone

Age: 95 ans

Fortune estimée: 149 milliards de dollars

Pays: Etats-Unis

Source de la fortune: Berkshire Hathaway (finance et investissements)

Jensen Huang

Image: keystone

Age: 63 ans

Fortune estimée: 154 milliards de dollars

Pays: Etats-Unis

Source de la fortune: semi-conducteurs (technologie)

Bernard Arnault

Image: keystone

Age: 77 ans

Fortune estimée: 171 milliards de dollars

Pays: France

Source de la fortune: LVMH (mode et distribution)

Larry Ellison

Image: keystone

Age: 81 ans

Fortune estimée: 190 milliards de dollars

Pays: Etats-Unis

Source de la fortune: Oracle (technologie)

Mark Zuckerberg

Image: keystone

Age: 41 ans

Fortune estimée: 222 milliards de dollars

Pays: Etats-Unis

Source de la fortune: Meta (technologie)

Jeff Bezos

Image: keystone

Age: 62 ans

Fortune estimée: 224 milliards de dollars

Pays: Etats-Unis

Source de la fortune: Amazon (technologie)

Sergey Brin

Image: keystone

Age: 52 ans

Fortune estimée: 237 milliards de dollars

Pays: Etats-Unis

Source de la fortune: Google (technologie)

Larry Page

Image: www.imago-images.de

Age: 52 ans

Fortune estimée: 257 milliards de dollars

Pays: Etats-Unis

Source de la fortune: Google (technologie)

Elon Musk

Image: keystone

Age: 54 ans

Fortune estimée: 839 milliards de dollars

Pays: Afrique du Sud, Canada, Etats-Unis

Source de la fortune: Tesla, SpaceX (technologie)

