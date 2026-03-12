assez ensoleillé11°
Forbes a classé la fortune de Roger Federer, Elon Musk et Trump

Federer est sur la même liste que Trump et Elon Musk

La nouvelle liste des personnes les plus riches du monde publiée par le magazine Forbes prouve une chose: c’est une très bonne période pour être riche et pour le devenir encore davantage. Et Roger Federer est désormais lui aussi répertorié comme milliardaire.
12.03.2026, 11:5912.03.2026, 13:14

La liste des personnes que le magazine Forbes classe parmi les milliardaires continue de s’allonger. En 2026, elle comprend davantage de femmes et davantage de jeunes, mais surtout davantage de richesse. Forbes estime qu’il existe cette année 3428 personnes possédant au moins un milliard de dollars. Au total, elles cumulent une fortune collective de 20,1 billions de dollars américains. C’est quatre billions de plus qu’en 2025.

Les Etats-Unis comptent le plus de milliardaires

De loin, le plus grand nombre de milliardaires se trouve aux Etats-Unis: 989 sur 3428, dont 15 figurent parmi les 20 premières fortunes.

Les «ultra-riches» n'ont jamais été aussi blindés

Parmi ces milliardaires américains figure également le président lui-même (645e place). Forbes estime que Donald Trump possède, en mars 2026, plus de 6 milliards de dollars. Lors de son premier mandat, en 2017, sa fortune nette était encore évaluée par Forbes à 3,5 milliards. Autre fait notable: pas moins de cinq membres de l’administration Trump apparaissent sur la liste des milliardaires de Forbes. Il s’agit de:

  • Howard Lutnick, secrétaire au Commerce: 7,2 milliards
  • Warren Stephens, ambassadeur des Etats-Unis au Royaume-Uni: 3,4 milliards
  • Stephen Feinberg, secrétaire adjoint à la Défense: 5 milliards
  • Tilman Fertitta, ambassadeur des Etats-Unis en Italie et à Saint-Marin: 11,7 milliards
  • Steven Witkoff, envoyé spécial pour le Moyen-Orient: 2,3 milliards

La femme la plus riche de la liste est Alice Walton. Fille unique du fondateur de la chaîne de distribution Walmart, elle possède une fortune estimée à 131,9 milliards de dollars.

Le classement Forbes
La liste mondiale des milliardaires de Forbes constitue une photographie des fortunes au moment du calcul, fondée sur les cours des actions et les taux de change du 1er mars. Certaines personnes peuvent devenir plus riches ou plus pauvres quelques jours seulement après la publication du classement. Celui-ci prend en compte une grande variété d’actifs, notamment des entreprises privées, de l’immobilier, des œuvres d’art et bien d’autres éléments patrimoniaux.

La fortune de Federer le met dans la liste Forbes

Roger Federer apparaît pour la première fois dans le classement en tant que milliardaire. L’ancien joueur de tennis semble avoir continué à faire fructifier sa fortune après la fin de sa carrière. Celle-ci est aujourd’hui estimée à 1,1 milliard de dollars. Le fait que Federer soit devenu milliardaire avait déjà été annoncé par Forbes en août 2025.

Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse

Selon Forbes, Federer était déjà, durant sa carrière active, le joueur de tennis ayant généré le plus de revenus. Pendant seize années consécutives, le Suisse a gagné chaque année plus que tout autre professionnel du tennis.

Forbes explique ce succès par un «cercle de sponsors soigneusement entretenu», parmi lesquels figurent depuis longtemps Lindt, Mercedes-Benz, Rolex et Moët & Chandon. Ceux-ci auraient fait de lui «un synonyme du luxe», «ce qui correspondait parfaitement à son style de tennis élégant et à sa réputation irréprochable». Les investissements de Federer dans plusieurs start-up se sont également révélés très lucratifs, notamment sa participation dans le fabricant suisse d’articles de sport On.

Federer est ainsi l’un des sept sportifs seulement à avoir gagné plus d’un milliard de dollars de revenus avant impôts durant leur carrière active. Parmi les autres figurent LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers, les golfeurs Tiger Woods et Phil Mickelson, les footballeurs Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ainsi que le boxeur Floyd Mayweather.

Aperçu du top 10 de Forbes
Voici les dix familles les plus riches de Suisse

Amancio Ortega

epa04991185 (FILE) A file picture dated 20 July 2012 of Spanish bussinessman Amancio Ortega, owner of Spanish textile group Inditex, in A Coruna, Galicia, northwestern Spain. According to Forbes list, ...
Image: EPA/EFE
  • Age: 89 ans
  • Fortune estimée: 148 milliards de dollars
  • Pays: Espagne
  • Source de la fortune: Zara (mode et distribution)

Warren Buffett

FILE - Berkshire Hathaway Chairman and CEO Warren Buffett speaks during an interview with Liz Claman on Fox Business Network&#039;s &quot;Countdown to the Closing Bell,&quot; May 7, 2018, in Omaha, Ne ...
Image: keystone
  • Age: 95 ans
  • Fortune estimée: 149 milliards de dollars
  • Pays: Etats-Unis
  • Source de la fortune: Berkshire Hathaway (finance et investissements)

Jensen Huang

epa12667226 Nvidia founder and CEO Jensen Huang arrives during a panel discussion during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The meeting u ...
Image: keystone
  • Age: 63 ans
  • Fortune estimée: 154 milliards de dollars
  • Pays: Etats-Unis
  • Source de la fortune: semi-conducteurs (technologie)

Bernard Arnault

FILE - CEO of LVMH Bernard Arnault presents the group&#039;s 2019 results during a press conference, in Paris, Tuesday, Jan. 28, 2020. (AP Photo/Thibault Camus, File) France LVMH
Image: keystone
  • Age: 77 ans
  • Fortune estimée: 171 milliards de dollars
  • Pays: France
  • Source de la fortune: LVMH (mode et distribution)

Larry Ellison

epa11843507 Oracle CEO Larry Ellison is seen in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, USA, 21 January 2025. US President Donald Trump was joined by the leaders of OpenAI, Softbank, ...
Image: keystone
  • Age: 81 ans
  • Fortune estimée: 190 milliards de dollars
  • Pays: Etats-Unis
  • Source de la fortune: Oracle (technologie)

Mark Zuckerberg

epa12353414 Meta CEO, Mark Zuckerberg, looks on during a dinner hosted by US President Donald Trump with US tech leaders at the White House, in Washington, DC, USA, 04 September 2025. EPA/WILL OLIVER ...
Image: keystone
  • Age: 41 ans
  • Fortune estimée: 222 milliards de dollars
  • Pays: Etats-Unis
  • Source de la fortune: Meta (technologie)

Jeff Bezos

Jeff Bezos, front, and Lauren Sanchez Bezos depart from the Aman hotel in Venice, Italy, Saturday, June 28, 2025. (AP Photo/Luca Bruno) Jeff Bezos,Lauren Sanchez Bezos
Image: keystone
  • Age: 62 ans
  • Fortune estimée: 224 milliards de dollars
  • Pays: Etats-Unis
  • Source de la fortune: Amazon (technologie)

Sergey Brin

epa12353343 Sergey Brin, co-founder of Google smiles during a dinner hosted by US President Donald Trump with US tech leaders at the White House, in Washington, DC, USA, 04 September 2025. EPA/WILL OL ...
Image: keystone
  • Age: 52 ans
  • Fortune estimée: 237 milliards de dollars
  • Pays: Etats-Unis
  • Source de la fortune: Google (technologie)

Larry Page

Alphabet CEO Larry Page is seen outside Trump Tower in New York, NY, USA shortly after leaving the building on December 14, 2016. Credit: Albin Lohr-Jones / Pool via CNP EDITORIAL USE ONLY Copyright: ...
Image: www.imago-images.de
  • Age: 52 ans
  • Fortune estimée: 257 milliards de dollars
  • Pays: Etats-Unis
  • Source de la fortune: Google (technologie)

Elon Musk

FILE - Elon Musk attends the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 22, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber, File) Elon Musk
Image: keystone
  • Age: 54 ans
  • Fortune estimée: 839 milliards de dollars
  • Pays: Afrique du Sud, Canada, Etats-Unis
  • Source de la fortune: Tesla, SpaceX (technologie)

(lak/jul)

Les photos les plus WTF sur le compte Instagram de Federer
1 / 17
Les photos les plus WTF sur le compte Instagram de Federer
source: instagram @rogerfederer
