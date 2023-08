La princesse héritière espagnole Leonor, accompagnée de ses parents, le roi Felipe VI et la reine Letizia, visite l'académie militaire de Saragosse, le 7 juillet 2023. Image: EPA EFE

La future reine d'Espagne s'enrôle dans l'armée

Ce jeudi, l'adolescente la plus célèbre d'Espagne a commencé une formation de trois ans dans l'armée. La princesse Leonor ne devrait pas avoir droit à un traitement spécial.

Ralph Schulze, Madrid / ch media

Les forces armées espagnoles souffrent d'un manque chronique de personnel. L'armée, qui intervient également lors de missions de paix internationales et de catastrophes nationales, est très bien perçue par la population. Problème: les mauvais salaires et la vie en caserne n'attirent pas les jeunes.

Mais les troupes reçoivent désormais des renforts en haut lieu: le roi d'Espagne Felipe VI, formellement commandant en chef des forces armées, envoie son héritière du trône, la princesse Leonor, âgée de 17 ans, dans l'armée. Sa fille aînée, qui deviendra un jour reine d'Espagne et cheffe des armées, a commencé le 17 août une formation d'officier de trois ans à l'académie militaire de la ville de Saragosse.

La princesse Leonor s'est exprimée pour la première fois sur sa future vie de militaire:

«J'ai maintenant presque 18 ans. Je viens d'obtenir mon baccalauréat et je suis sur le point de commencer une formation militaire. Je m'en réjouis beaucoup.» La princesse Leonor

Elle sera la première reine d'Espagne

On sait que l'adolescente la plus célèbre d'Espagne a été préparée dès son plus jeune âge à hériter de la couronne et à ainsi devenir la première femme cheffe d'Etat de l'histoire démocratique espagnole. Elle a reçu une éducation d'élite – d'abord dans une école privée à Madrid, avant de passer les deux dernières années au vénérable Atlantic College britannique au Pays de Galles, d'où elle sort avec un diplôme lui ouvrant la porte des études supérieures. Elle parle plusieurs langues, est sportive, est considérée comme travailleuse et consciencieuse.

Vient maintenant le service militaire. Ou «la mili», comme on l'appelait autrefois en Espagne, lorsque le service militaire était obligatoire pour les jeunes hommes. Il a été aboli il y a plus de 20 ans déjà. Depuis, l'Espagne entretient une armée professionnelle dans laquelle les femmes jouent un rôle de plus en plus important: elles y sont maintenant 13%. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, espère que Leonor deviendra un modèle et que la proportion de femmes augmentera.

La princesse Leonor en compagnie de sa famille lors de son arrivée à la caserne. Image: EPA EFE

La princesse se prépare depuis des semaines à sa formation militaire, étape jusqu'ici la plus difficile de son parcours de future reine. Elle a passé ses vacances avec le roi Felipe (55 ans) et la reine Letizia (50 ans) ainsi qu'avec sa jeune sœur Sofía (16 ans) au palais d'été de Majorque. Mais au lieu de se prélasser au bord de la piscine ou de la plage, elle en a profité pour se remettre en forme avec un entraîneur de fitness en vue de sa prochaine formation de base.

Pas de traitement de faveur pour la recrue

La cour rapporte qu'elle a également changé de chaussures: au lieu de porter des baskets et des talons, elle se promène désormais dans le palais en bottes militaires. La ministre de la Défense Robles souligne qu'il n'y aura pas de traitement de faveur pour Sa Majesté dans la caserne:

«La princesse est soumise aux mêmes conditions que le reste de ses camarades» Margarita Robles, ministre espagnole de la Défense

Elle devra donc aussi – au moins au début – marcher au pas cadencé, se mettre au garde-à-vous, ramper dans la boue et apprendre à manier une arme.

Au cours de ses trois années d'instruction au sein de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, la noble élève-officier Leonor sera tout de même un peu favorisée. Et ce, grâce à un «plan de formation spécial», comme l'admet le ministère de la Défense. Selon ce dernier, l'héritière du trône doit être formée moins pour une éventuelle mission de guerre que pour son futur rôle à la tête de l'Etat. Il s'agirait donc avant tout d'encourager de la discipline, de l'aptitude au commandement, du courage et du dépassement de soi.

Leonor sait qu'elle doit encore se battre pour gagner le respect du peuple espagnol. Le dur service militaire est une étape importante sur son chemin vers le sommet de l'Etat:

«Je sais à quel point les Espagnols apprécient nos forces armées» La princesse Leonor

Après sa formation d'officier, elle veut faire des études, mais n'a pas encore révélé lesquelles. Peut-être que sa formation académique lui permettra de suivre les traces de son père: après son passage dans l'armée, le roi Felipe a étudié le droit et les relations internationales.

Felipe, qui a repris la couronne de son père Juan Carlos II en 2014, est aujourd'hui reconnu comme un chef d'Etat royal pondéré. Dans les sondages, il obtient de meilleurs résultats que tous les hommes politiques élus par le peuple. Il est parvenu à redorer quelque peu le blason de la monarchie. Sous Juan Carlos II, qui avait dû quitter le pouvoir après une série de scandales, le prestige de la maison royale était tombé au plus bas.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

