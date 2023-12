Keystone

Washington prépare un «super tank» dopé à l'IA

Alors que leurs chars Abrams ont été aperçus sur le front ukrainiens, les Américains développent un nouveau tank. Il sera plus économe en carburant et capturera automatiquement ses cibles.

Tom Schmidtgen, Sophie Loelke, Nicolas Lindken / t-online

Récemment en Ukraine, des chars Abrams américains ont été repérés à proximité du front. C'est la première fois que ces redoutables véhicules de combat font face à l'armée russe en Europe.

Le M1 Abrams est le char de combat principal des Etats-Unis et est un pilier des forces armées américaines. Depuis son introduction en 1981, il a été constamment modernisé: un meilleur blindage, une propulsion plus rapide et plus silencieuse et une puissance de feu accrue. Mais il a fait son temps, car les Américains développent une nouvelle arme redoutable...​

Un nouveau tank

Plus léger et doté de l'intelligence artificielle à bord, le char AbramsX du constructeur de chars General Dynamics est le nouvel espoir des Américains. Peut-on parler d'un «super tank» pour autant?

Dans une vidéo promotionnelle, l'entreprise d'armement montre ce que le véhicule à chaîne sera capable de faire. Visuellement, le char sera légèrement différent du modèle précédent M1 Abrams:

«Le panneau latéral qui protège les chenilles est dentelé et a une couleur différente. Le réservoir a non seulement l’air plus moderne, mais il intègre également les technologies dernier cri. C'est une technologie tournée vers l’avenir.» General Dynamics

La vidéo futuristique du constructeur Vidéo: youtube

Fonctionnement hybride

Le nouveau char de combat ne devrait utiliser que la moitié du carburant de son prédécesseur. Cela sera possible car le réservoir pourra récupérer de l'énergie lors du freinage, écrit le quotidien allemand «Stern»:

Le M1 est propulsé par une turbine à gaz qui peut également brûler de l'essence, du diesel ou du kérosène;

qui peut également brûler de l'essence, du diesel ou du kérosène; Le réservoir consomme alors près de 1500 litres de carburant pour 100 kilomètres à pleine charge, rapporte le «Münchner Merkur». C'est bien plus que, par exemple, un Leopard 2 allemand.

L'AbramsX sera propulsé par un moteur hybride électrique et diesel, le premier char de combat principal jamais conçu. Grâce à la propulsion électrique, le char pourra fonctionner beaucoup plus silencieusement – un avantage sur le champ de bataille qui ne doit pas être sous-estimé. Le char sera également environ dix tonnes plus léger que le modèle actuel, rapporte le Washington Post. Le char M1 pèse plus de 70 tonnes, un gros problème dans la boue ou lors du franchissement de ponts.

Grâce à la motorisation économe en carburant, le char a automatiquement un avantage: les Américains pourront parcourir de plus longues distances plus rapidement et devront faire le plein moins souvent, ce qui pourrait grandement faciliter la logistique du char de combat principal.

Plus que trois soldats à bord

L'engin aura un équipage de moins que le modèle précédent. Seuls trois soldats seraient à bord. Personne n'est plus obligé de s'asseoir dans la tourelle de tir – la position la plus dangereuse dans un char et cela est possible, car le rechargement est automatisé.

Le blindage a été renforcé pour se protéger contre les frappes provenant de drones, ajoute le journal américain. Cela augmente considérablement les chances de survie. Le constructeur affirme que le poids réduit et l'équipage réduit le rend également plus mobile.

L'AbramsX est équipé de deux canons au lieu d'une mitrailleuse sur la tourelle. Il est livré avec un canon de 30 mm. L'arme principale a un calibre de 120 millimètres, également contrôlée automatiquement.

Une reconnaissance par l'IA

La plus grande innovation est probablement le logiciel. Le système est doté d'une IA censée reconnaître les dangers à distance. Le système pourrait avertir l'équipage si un char ennemi s'approche à quelques kilomètres. L'engin pourra également communiquer avec des drones sans pilote qui observent le champ de bataille depuis les airs.

L'IA permettra de fixer la priorité durant les situations délicates. Par exemple lorsque plusieurs ennemis sont en approche:

«En fin de compte, c'est un opérateur humain – le commandant du véhicule – qui prend la décision d'attaquer ou non et par quels moyens» Tim Reese, directeur du développement commercial de General Dynamics

Le développement du super tank en est encore à ses débuts. Pour l’instant, la question du prix n'a pas été abordée. On ne sait pas non plus quelle sera son importance pour les forces armées américaines. Les équipements militaires de haute technologie, en particulier, sont souvent sujets à des erreurs et plus difficiles à entretenir. «L’armée doit procéder avec prudence», a déclaré Bill Hartung, expert en armement au Quincy Institute for Responsible Statecraft: