Grèce et Turquie pourront acheter des avions de chasse américains

Athènes avait vivement contesté la possible vente d'avions de combat américains F-16 à Ankara en raison des différends territoriaux qui l'opposent depuis longtemps à la Turquie dans la région de la Méditerranée orientale, riche en ressources énergétiques. (vz/ats)

La Grèce cherche à acheter aux États-Unis depuis longtemps des jets F-35 plus perfectionnés dans le cadre de sa politique de défense face à la Turquie voisine avec laquelle elle entretient souvent des relations tendues.

Il s'agit de frégates, d'avions de transport C-130, de chars et de véhicules blindés, mais aussi de nombreux autres équipements de défense, toujours selon le premier ministre.

Dans la foulée de la ratification par Ankara cette semaine de l'adhésion de la Suède à l'Otan, le département d'État a formellement notifié, comme l'exige la loi américaine, le Congrès à propos de la vente à la Grèce et à la Turquie des appareil, mettant ainsi fin à de longues tractations.

«C'est un jour important pour notre défense nationale et pour la diplomatie grecque. Notre pays est officiellement sur la bonne voie pour acquérir jusqu'à 40 avions de combat F-35 de dernière génération»

