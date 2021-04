International

Armée

L'armée américaine va s'équiper de la réalité augmentée de Microsoft



L'armée américaine va s'équiper de casques de réalité augmentée

Image: sda

L'armée américaine a annoncé la signature d'un contrat de près de 22 milliards de dollars avec Microsoft pour la fourniture de casques de réalité augmentée aux forces de combat rapproché.

L’armée américaine adopte le look Robocop. Le système IVAS ou Système intégré d'augmentation visuelle, que Microsoft développe avec l'armée depuis trois ans, représente une commande de 21,8 milliards de dollars sur dix ans.

Un premier contrat porte sur cinq ans, renouvelable cinq ans. Ce dispositif intègre les lunettes à réalité augmentée HoloLens, déjà dans le commerce, à des services d'informatique à distance (le «cloud»).

Microsoft, chouchou du Pentagone

Cette technologie fournit aux forces de combat de multiples avantages sur le terrain. A savoir, une meilleure appréciation de la situation, permet le partage d'informations et la prise de décisions dans une variété de scénarios.

Ce contrat resserre davantage les liens entre le géant de la technologie et l'armée américaine. En septembre, le Pentagone avait maintenu son choix d'attribuer son mégacontrat de «cloud», d'un montant de 10 milliards de dollars, à Microsoft et non à Amazon. Ce, malgré les protestations du géant du commerce en ligne, qui a accusé l'ancien président Donald Trump de favoritisme et a contesté la décision en justice. (ats/ga)

Plus d'articles sur le thème «High-Tech» Avantages, pièges, mode d'emploi, on vous dit tout sur le bitcoin Link zum Artikel Une œuvre numérique vendue 69,3 millions de dollars Link zum Artikel Le suspens continue pour savoir qui construira la voiture Apple Link zum Artikel Facebook, Google et Twitter de nouveau convoqués pour désinformation Link zum Artikel Facebook défie l'Australie en censurant l'information Link zum Artikel Montrer tous les articles