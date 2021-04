International

Armée

Une tribune d'anciens militaires enflamme le débat politique français



Image: Shutterstock

Une tribune d'anciens militaires enflamme le débat politique français

Une vingtaine de militaires à la retraite ont signé une tribune contre l'antiracisme et le séparatisme islamiste, dans le magazine de droite Valeurs Actuelles. La gauche française qualifie la missive d'appel à un coup d'Etat et Marine Le Pen jubile.

Le monde politique français se déchire autour d'un texte rédigé par des militaires à la retraite, publié dans Valeurs Actuelles, dénonçant: «un certain antiracisme» qui ne cherche qu'à créer «un mal-être sur notre sol», «l'islamisme qui nourrit le séparatisme», la «haine et l'utilisation de la force contre les gilets jaunes». A gauche, on craint un coup d'Etat. A droite, on salue l'initiative.

«Comme citoyenne et comme femme politique, je souscris à vos analyses et partage votre affliction»

Alors que la pré-campagne présidentielle commence à battre son plein, la ministre des armées et le chef d'état-major des armées demandent des sanctions contre ces signataires. La bataille risque de durer jusqu'à la campagne présidentielle.

La réponse de la ministre des Armées, Florence Parly

«À quel appel répondent les armées? Les armées ne sont pas un parti politique. Les militaires ne sont pas là pour faire campagne. Qui sont ces généraux retraités qui prétendent défendre la France, alors qu'ils attisent les flammes de la haine? Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Vouloir politiser les militaires c'est faire insulte à leur mission.»

Marine Le Pen maintient son soutient

Accusée de faire de la récupération politique en affichant publiquement son soutien à cette tribune, Marine Le Pen semble vouloir mélanger sa candidature à l'Elysée avec cette tribune. La présidente du parti de droite Rassemblement national a d'ailleurs invité les militaires signataires à se «joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s'ouvre». (jch)

