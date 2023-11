La marine américaine nomme une femme à sa tête, une première

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

«On dirait un film d'horreur»: un ministre ukrainien raconte le front

L'hiver approche et avec lui les attaques russes contre les centrales électriques, les lignes électriques et les systèmes de chauffage de l'Ukraine. Le vice-ministre de l'Energie du pays explique la situation sur le terrain.

En Ukraine aussi, l'été a duré plus longtemps que d'habitude, mais les températures devraient chuter sensiblement dans les semaines à venir. Le pays, qui résiste depuis maintenant un an et demi à l'invasion russe, va donc entrer dans une période critique. Car c'est justement en hiver que la Russie s'attaque régulièrement et de manière ciblée à l'infrastructure énergétique. L'objectif de Moscou: des villes plongées dans le noir et une population qui tremble de froid.