Des soldats russes refusent de se battre et c'est à cause du ravitaillement

Une unité militaire russe a refusé de combattre dans le sud de l'Ukraine, rapportent des sources ukrainiennes. Raison invoquée: le manque de produits de première nécessité. Un succès pour la stratégie de Kiev.

Des soldats du 127e régiment du 1er corps d'armée russes ont refusé de combattre contre l'Ukraine. C'est ce qu'annonce l'armée ukrainienne dans un message publié sur Facebook:

«Dans la région de Kherson, des soldats du 127e régiment du 1er corps d'armée se sont déchaînés. Dans une lettre, ils ont déclaré leur refus de combattre.»

La raison en est l'approvisionnement insuffisant, d'après la communication ukrainienne. Des soldats envoyés en Ukraine auraient même été laissés sans eau.

En guise de punition pour leurs refus, les soldats auraient été retirés de leur unité. On ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux par la suite.

Focus sur la rupture de la chaîne d'approvisionnement

Ces rapports n'ont pas encore pu être vérifiés de manière indépendante. Cependant, s'ils s'avèrent exacts, ils indiquent que la stratégie ukrainienne est un succès. Dans le sud, celle-ci donne la priorité à la rupture de la chaîne d'approvisionnement russe plutôt qu'à la reconquête de territoires.

C'est ce qu'a déclaré le conseiller présidentiel Oleksiy Arestovytch au Wall Street Journal. L'objectif actuel des forces ukrainiennes dans le sud serait de «briser de manière systématique l'armée de Poutine».

Un soldat russe monte la garde dans la région de Lougansk. Image: EPA

Pour ce faire, le système d'approvisionnement russe serait détruit par des frappes d'artillerie et d'armes de précision lentes et systématiques.

L'objectif des attaques dans la région de Kherson est néanmoins de repousser les troupes russes au-delà du fleuve Dniepr – au minimum. De nombreux ponts sur la rivière, mais aussi des ouvrages militaires utilisés par les Russes, ont été détruits ou rendus inutilisables par les tirs d'artillerie.

Soldats russes démotivés

Un autre fait joue en faveur de l'armée ukrainienne: le 127e régiment, se trouvant dans les régions ukrainiennes occupées de Donetsk et de Louhansk, est constitué de soldats russes, qui ont été mobilisés de force. C'est ce qu'écrit l'Institut d'études de la guerre (ISW), qui suit de près la guerre en Ukraine et informe quotidiennement sur les derniers développements.

Selon l'évaluation de l'ISW, la situation sur le front se présente actuellement ainsi: image: isw

Selon l'ISW, les 109e, 113e et 125e régiments ont été transférés à Kherson fin juillet. Le 109e régiment se serait rendu dès le premier jour de la contre-offensive ukrainienne.

Il n'est pas surprenant que les troupes mobilisées de force et inexpérimentées manquent de volonté de se battre. Le manque de biens semble avoir encore diminué cette volonté.

Des éloges de Poutine

Cela n'a pas échappé au président russe Vladimir Poutine. C'est pourquoi il s'est fait un devoir de faire l'éloge des forces armées des régions ukrainiennes occupées de Donetsk et de Louhansk, tout en se moquant des soldats professionnels russes. Les soldats du 1er et du 2e corps d'armée (de Donetsk et de Louhansk) se sont mieux battus dans le Donbass que les soldats professionnels, a déclaré Poutine.

Le président russe commence à manquer de soldats. image: keystone

Il a en outre laissé entendre qu'il n'était pas satisfait du ministère russe de la Défense. L'ISW suppose qu'avec ces déclarations, Poutine cherche surtout à stimuler le recrutement de soldats à Donetsk et Louhansk. Il tente de mettre en avant le rôle de ces forces armées afin de remonter le moral et d'attirer de nouveaux hommes.

La situation paraît si critique que les autorités russes semblent, désormais, recruter des soldats qui ne sont habituellement pas considérés comme aptes au service militaire. Ainsi, un institut psychologique de Saint-Pétersbourg aurait mis en ligne, le 5 septembre, des annonces de recrutement sur son site Internet, rapporte l'ISW. Celles-ci ont entre-temps été supprimées. En outre, divers hommes auraient été enrôlés de force dans des hôpitaux des zones occupées de Donetsk.

Report du référendum à Kherson

Un autre indicateur montrant que le plan de l'Ukraine semble actuellement fonctionner est le report du référendum à Kherson. Le projet de référendum sur l'adhésion de cette région du sud de l'Ukraine à la Russie a été reporté pour le moment.

Pour des raisons de sécurité, «une pause a été prise», a déclaré lundi le représentant de l'administration militaire russe à Kherson, Kirill Stremoussov, selon l'agence de presse publique russe Tass. Le référendum a pour but de légaliser la suprématie des troupes russes sur le territoire. (saw)

Traduit de l'allemand par Léon Dietrich