Tuerie du 4-Juillet: Le jeune tueur avait prévu une autre attaque

Les festivités du 4-Juillet ont été émaillées de violences dans tout le pays. La police de Richmond, en Virginie, a annoncé mercredi avoir arrêté la semaine dernière deux hommes qui projetaient une attaque dans un des parcs de la ville où plusieurs milliers d'habitants devaient assister à des concerts et au feu d'artifice. (ats/jch)

«Nous sommes tous dévastés. Je suis plongée dans l'incrédulité, mais aussi la résignation: ces choses-là surviennent encore et encore. Et cette fois-ci, c'est ici, ce sont les nôtres.»

En 2019, les forces de l'ordre étaient aussi intervenues au domicile familial après un appel prévenant qu'il menaçait de «tuer tout le monde» et avaient saisi notamment 16 couteaux. Le père du tireur avait alors affirmé que les couteaux lui appartenaient. Il bénéficiait d'une modeste renommée en ligne sous son nom de scène «Awake the Rapper», certaines de ses chansons laissant entrevoir la violence qui l'habitait.

La police de l'Illinois s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles le jeune homme d'apparence frêle avait légalement pu acheter en 2020 quatre armes, dont le fusil utilisé lundi, malgré des antécédents de troubles psychologiques et de comportement menaçant. Alors âgé de moins de 21 ans, il avait été parrainé par son père.

«Robert Crimo a été inculpé de sept meurtres et encourt la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle s'il est reconnu coupable. Il devrait être poursuivi pour de nombreux autres chefs d'inculpation»

Le jeune de 21 ans a confié aux enquêteurs avoir roulé en voiture pendant plus de 200 km jusqu'à Madison. Il y a «vu d'autres célébrations» et a «sérieusement envisagé d'utiliser l'arme qu'il avait dans son véhicule pour perpétrer une autre attaque», a indiqué mercredi Christopher Covelli, de la police de Highland Park.

