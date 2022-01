Mort inattendue du grand couturier Thierry Mugler

C'était un artiste protéiforme et l'un des créateurs favoris des stars de Jerry Hall à Kim Kardashian en passant par Cardi B. Il est décédé dimanche à 73 ans.

Le créateur Thierry Mugler est décédé dimanche à 73 ans de «mort naturelle», a annoncé son attaché de presse à l'AFP. Ayant régné sur la mode des années 1980, il continuait de ravir des stars internationales avec ses tenues spectaculaires aux silhouettes marquées.

Selon son attaché de presse Jean-Baptiste Rougeot, la mort du grand couturier, qui se faisait désormais appeler Manfred Thierry Mugler, est survenue de façon inattendue dimanche après-midi. Il avait encore des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine, a-t-il indiqué.

Entre couture et grand spectacle

Né à Strasbourg en décembre 1948, Thierry Mugler était arrivé à Paris à 20 ans puis avait crée sa propre griffe «Café de Paris» en 1973, avant un an plus tard de fonder la société «Thierry Mugler». Ses silhouettes structurées et sophistiquées s'étaient rapidement imposées. La «femme Mugler», aux épaules accentuées, décolletés plongeants et tailles corsetées, a fait le tour du monde, de Jerry Hall à Kim Kardashian. Jusqu'en avril, une exposition lui rend hommage au Musée des arts décoratifs à Paris, le teaser. 👇

Metteur en scène dans l'âme, il avait marqué les esprits en devenant pionnier, dès les années 1970, des défilés à grand spectacle. Il s'était plus tard lancé dans la création de parfums. Son premier modèle féminin «Angel», lancé en 1992, a connu un très grand succès, jusqu'à disputer la première place des ventes au mythique N°5 de Chanel.

Ses collections mode avaient aussi marqué le monde politique, comme lorsque en 1985, le ministre français de la Culture Jack Lang fut sifflé à l'Assemblée nationale à cause de son costume col Mao signé Mugler, porté sans cravate.

Retiré en 2002 , mais présent sur le dos des stars

Thierry Mugler s'était retiré de la mode en 2002. Mais les icônes de la pop culture d'aujourd'hui comme Lady Gaga, Beyoncé, Cardi B ou Kim Kardashian arborent encore ses tenues d'archives pour les grandes occasions.

Ainsi, en septembre 2021, pour l'inauguration de l'exposition «Thierry Mugler, Couturissime» au Musée des arts décoratifs à Paris, la rappeuse américaine Cardi B (ici ☝) avait posé à ses côtés vêtue d'une spectaculaire robe à paillettes rouge, surmonté de plumes.

Parmi les dernières photos sur son compte Facebook, on peut voir Kim Kardashian, en tenue et chapeau de cow-bow métallisés, conçue pour elle pour Halloween par le créateur.

Du podium au cabaret

En 2013 et 2014, le couturier avait voulu «bousculer» l'art de la revue en lançant les «Mugler Follies» dans un théâtre parisien, transformé en cabaret.

L'artiste confie: «Je fais beaucoup plus maintenant: de l'architecture, du design, monter une revue, mettre en scène... Quand j'étais couturier, c'était une mise en scène journalière proposée à des clientes. Maintenant, c'est une narration, une histoire, des shows, des films...» (jah/ats)