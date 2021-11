En Autriche, la vaccination s'est ouverte pour les enfants de 5 à 11 ans. image: keystone

L'Autriche confine ses non-vaccinés: la situation résumée en 10 points

L'Autriche a franchi le cap lundi. Désormais, les personnes non-vaccinées doivent rester confinées chez elles. Le ministre de la santé a même évoqué la possibilité d'un couvre-feu pour tous, en raison de l'explosion du nombre de cas.

Imposer le confinement des personnes non-vaccinées ne suffit pas: face à l'explosion des infections au Covid, le ministre autrichien de la santé veut même imposer un couvre-feu en soirée à tous les citoyens. Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg s'y oppose toujours.

Lundi, le pays fait état de près de 12 000 nouvelles infections et de 40 décès sur une population de près de 9 millions d'habitants.

Quelles sont les règles pour les non-vaccinés?

La vie d'environ deux millions d'Autrichiens a changé du jour au lendemain. Les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées ou guéries du Covid doivent rester à la maison.

Les personnes âgées de plus de 12 ans non-vaccinées ne sont autorisées à sortir de chez elles que pour quelques motifs:

Se faire vacciner.

Aller au travail, à l'école, à l'université.

Satisfaire les besoins religieux fondamentaux.

Se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou à une audience au tribunal.

Acheter des produits de première nécessité.

Se promener.

Seule exception: les personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin avant le 6 décembre. Celles-ci peuvent sortir librement pendant 48 heures, à condition d'avoir effectué un test PCR au préalable.

Qu'en pense la population?

Les avis divergent sur le confinement des non-vaccinés: «Je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement prenne des mesures. Les règles devraient être encore plus strictes pour protéger notre système de santé», déclare une habitante de Feldkirch à Radio Vorarlberg.

Un homme a déclaré au Kurier de Vienne:

«Je me suis vacciné pour ne pas être davantage limité dans ma liberté. Maintenant, vous pouvez voir ce qu'il advient si vous n'optez pas pour ça»

A Linz, c'est différent: «Non, je ne me fais pas vacciner. Parce que c'est la vaccination obligatoire par la porte de derrière. Je fais des promenades, c'est autorisé de toute façon. Je le prends comme ça vient», déclare une femme à un correspondant de l'ARD. Et une autre explique: «Je ne comprends plus les arguments quand quelqu'un me dit: 'Non, je vais attendre, je vais regarder'. Dans la situation que nous traversons maintenant, je ne peux pas attendre plus longtemps. Il en va de la communauté.»

Dans le même temps, les vaccino-sceptiques se mobilisent: à Vienne et à Innsbruck, des milliers de manifestants sont déjà descendus dans la rue dimanche pour protester contre le confinement des non-vaccinés.

Comment réagit la police?

Le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer, a annoncé la mise en place d'un «réseau serré» des contrôles.

Dans la pratique, la police a apprêté deux véhicules de patrouille spécialement prévus pour les contrôles des certificats Covid. «Nous effectuons toutefois les contrôles avec un bon sens de la mesure et du tact», a déclaré à watson Rainer Fitz, porte-parole de la police régionale du Vorarlberg. L'éducation des citoyens est actuellement privilégiée.

«Toutefois, ceux qui ne s'y plient pas seront dénoncés à la police», poursuit Rainer Fitz. Selon le porte-parole de la police, seule une poignée de personnes ont reçu une amende pour avoir enfreint la fameuse règle des «2G» (qui désignent les seules personnes guéries du Covid-19 ou doublement vaccinées) ces derniers jours.

Quelles sont les sanctions ?

Si vous êtes surpris en tant que personne non-vaccinée dans un lieu public sans autorisation en Autriche, vous serez dénoncé par la police aux autorités sanitaires. Ils détermineront le montant de l'amende. L'amende peut s'élever jusqu'à 1450 euros.

Toutefois, si vous admettez avoir enfreint la règle des «2G» lors d'un contrôle, vous ne serez condamné qu'à une amende de 500 euros maximum.

Que se passera-t-il dans les écoles ?

Au cours des deux prochaines semaines, une «phase de sécurité» sera à nouveau en vigueur dans les écoles autrichiennes: tous les élèves - c'est-à-dire également les élèves vaccinés et guéris - devront passer un test Covid trois fois par semaine (dont au moins un test PCR). En outre, les enseignants et les élèves des écoles doivent également porter un masque FFP2 pendant les cours.

Combien de temps durera le confinement des non-vaccinés?

Pour l'instant, le nouveau règlement est valable pendant dix jours, jusqu'au 24 novembre inclus. Toutefois, il se pourrait que d'autres restrictions ou des restrictions supplémentaires suivent.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Les politiciens au sommet de l'Etat sont divisés: le ministre autrichien de la santé, Wolfgang Mückstein (Verts), a déjà appelé à un couvre-feu général pour tout le monde le dimanche soir.

Le chancelier fédéral Alexander Schallenberg (ÖVP) s'est prononcé lundi contre de telles mesures. Selon lui, d'autres possibilités pourraient concerner l'extension de l'obligation de porter un masque FFP2, le bureau à domicile et un règlement «2Gplus» pour les événements, a-t-il déclaré dans le «Morgenjournal» de Ö1.

Quelles sont les règles pour les personnes vaccinées ?

Certaines régions d'Autriche durcissent également les règles pour les personnes vaccinées.

En plus des mesures imposées par le gouvernement fédéral, Vienne disposera d'un «règlement 2Gplus» pour la restauration de nuit et les événements accueillant plus de 25 personnes: en plus d'être vaccinés ou guéris, les participants doivent présenter un test PCR négatif qui n'excède pas plus de 48 heures.

Où se situe la Suisse en comparaison avec l'Autriche?

En Autriche, l'incidence sur 7 jours est beaucoup plus élevée qu'en Suisse. Ce qui est probablement dû au fait que les tests soient beaucoup plus nombreux. Le 11 novembre, par exemple, 725 954 tests ont été effectués en Autriche. En Suisse, le même jour, il n'y en a eu que 40 129.

C'est pourquoi il est intéressant de se pencher sur le nombre de personnes hospitalisées: les personnes atteintes de Covid-19 sont plus nombreuses à être hospitalisées en Autriche. A noter que les chiffres disponibles pour l'Autriche courent jusqu'au 8 novembre, alors les chiffres de la Suisse vont jusqu'au 14 novembre.

Quelles restrictions s'appliquent pour les touristes suisses en Autriche?

La règle des 2G s'applique dans de nombreux domaines de la vie publique. Il pourrait donc être difficile pour les personnes non vaccinées de passer des vacances en Autriche.

La règle s'applique aux établissements d'hébergement et de restauration, aux infrastructures de loisirs et de sport, aux milieux culturels et aux téléphériques. Même les services liés aux soins corporels, comme les salons de coiffure, ne sont ouverts qu'aux personnes vaccinées ou guéries. Un masque FFP2 doit être porté dans les magasins et les musées. (traduit et adapté par mbr)