Un avion s'est écrasé lors de son atterrissage à Toronto

L'appareil impliqué est un Mitsubishi CRJ-900LR. Cet incident survient après une tempête hivernale qui a déversé près de 23 centimètres de neige sur l'aéroport, nécessitant des opérations de déneigement intensives. Les autorités aéroportuaires et la compagnie aérienne ont indiqué que des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. (max)

Les équipes d'urgence sont rapidement intervenues sur les lieux. Selon les informations disponibles, tous les passagers et membres d'équipage ont été évacués et pris en charge. Au moins huit personnes ont été blessées, bien que la gravité de leurs blessures n'ait pas encore été précisée.

Kiev envoie balader le deal «colonial» de Trump

Le président américain exige des ressources ukrainiennes en échange de l’aide militaire, mais l'Ukraine rejette un accord jugé trop déséquilibré et insuffisant.

Avec Donald Trump, il n'y a pas grand-chose de bon marché et encore moins de gratuit. Le nouveau président américain veut que l'Ukraine lui fournisse des matières premières en échange de son aide militaire passée et future. L'Europe ne pourra désormais non plus compter sur les aides généreuses de protection américaine. Le vice-président JD Vance l'a affirmé dans un discours controversé prononcé vendredi lors de la Conférence sur la sécurité de Munich.