Chez Lufthansa, «Mesdames et messieurs»: c'est fini

Interview

Pourquoi la Suisse n'interdit pas les vols vers l'Inde ou le Brésil?

La Suisse n'interdit aucun trajet en avion vers un pays fortement touché par le virus. Le virologue Didier Trono, membre de la Task Force, nous explique pourquoi.

Le Canada et le Maroc ont fermé leurs liaisons aériennes avec l'Inde et la France l'envisage. Pourquoi pas la Suisse?Didier Trono: Nous faisons face à des situations rapidement évolutives, où le variant qui porte le nom d’un pays se retrouve très vite dans beaucoup d’autres pays que celui en question. Ce qu’on appelle le variant indien, on le trouve à Singapour, dans plusieurs pays d’Europe, etc. On l’a vu aussi avec le variant anglais: lorsque nous avons voulu fermer les …