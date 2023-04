Vidéo: watson

Un volcan russe risque de semer le chaos dans le trafic aérien

L’éruption d’un des volcans les plus actifs de Russie crée un gigantesque nuage de cendres et de fumée qui pourrait menacer les vols.

Le volcan Chiveloutch, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka, est entré en éruption tôt ce mardi 10 avril, projetant dans le ciel un nuage de fumée et de cendres de dix kilomètres de haut.

Image: watson

Des vidéos des médias locaux montrent le nuage de cendres et les rues recouvertes de cendres. 👇

Les autorités locales ont fermé les écoles et ont ordonné aux habitants des villages environnants de rester chez eux. Selon le Hindustan Times, le nuage de cendres volcaniques représente une menace pour le trafic aérien. L'équipe de gestion des éruptions volcaniques au Kamtchatka a émis une alerte rouge pour l'aviation, avertissant que le nuage se dirigeait vers l'ouest du volcan. De nouvelles explosions de cendres pouvant atteindre 15 km de hauteur pourraient survenir à tout moment.

Le volcan Chiveloutch. Image: sda

Le Kamtchatka fait partie de ce que l'on appelle la Ceinture de feu du Pacifique – une immense ceinture de volcans en forme de fer à cheval qui entoure l'océan Pacifique sur trois côtés.

The Independent rapporte que le volcan, l'un des plus grands de la péninsule du Kamtchatka – qui en compte près de 160, dont une vingtaine sont actifs –, a connu environ 60 éruptions notables ces dix derniers millénaires, la dernière en date en 2007.

Image: wikimedia

Le volcan est composé de deux cratères, le plus petit, le jeune Chiveloutch, culmine à 2800 mètres et a été «extrêmement actif ces derniers mois», selon les scientifiques. Le journal britannique compare cette éruption à celle de l'Eyjafjöll, en Islande, en avril 2010, qui a provoqué un nuage de cendres recouvrant le nord de l'Europe et bloquant des milliers de vols. (jah)

