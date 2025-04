Mais que vaut tant de haine à ce lounge de l'aéroport O'Hare de Chicago? montage: watson

«Fuyez»: les voyageurs VIP dézinguent le salon de cette entreprise suisse

De sa nourriture «médiocre» à sa moquette tachée, en passant par ses meubles délabrés, le Swissport Lounge de l'aéroport international O'Hare, à Chicago, censé gratifier ses clients d'un service premium, se fait copieusement démolir par les passagers qui s'y sont aventurés.

Ce serait le «salon d'aéroport le plus triste» des Etats-Unis, selon le Wall Street Journal. Bien que réservé à la crème de la crème des passagers, voyageurs de première classe et de business de plusieurs compagnies aériennes internationales - dont Swiss, Qatar et Emirates -, ainsi qu'aux membres Priority Pass, cet espace de détente semble défier les lois de l'entendement (ou en tout cas, celles des notes Google).

Les mots et descriptions imagées ne manquent pas sur les forums pour qualifier la terrible expérience vécue par les occupants de ce «minuscule salon sans fenêtre» situé dans le Terminal 5, qui caracole en tête du classement officieux des pires salons d'aéroport des Etats-Unis. «Choix de nourriture déplorable», «Exigu et bruyant», «Triste», «Sombre», «Humide», «Un dépotoir hostile», «Un sous-sol» ou encore, n'ayons pas peur des mots: «Une cellule de détention»...

Les passagers ont au moins l'avantage de pouvoir boire à volonté pour oublier. tony g. sur yelp

Quant aux images publiées par ses occupants, elles renvoient en effet plutôt l'impression d'un mobilier défraîchi, d'une moquette qui pue et d'un maigre choix de snacks, façon Selecta, que d'un salon VIP dont l'accès se paie à grands frais. Sandwichs minuscules emballés dans du papier kraft, salades de pâtes préemballées et nouilles instantanées, on est loin de l'image d'un vol en first.

Les fameuses nouilles instantanées, capturées par un consommateur. jimmy d. sur GOOGLE

Allez, on ne résiste pas à la tentation de vous servir quelques commentaires gratinés sur un plateau (pas d'argent, en l'occurence).

«Je suis en train de manger des nouilles instantanées. Il y a des télévisions, mais elles sont éteintes. Nous sommes tous là, à nous regarder les uns les autres, dans cette pièce sombre, sans fenêtres ni vue» Timia W., sur Yelp

«Une femme qui discutait avec nous a comparé ça aux endroits où l'on vous envoyait pour une suspension au lycée, et je dois admettre qu'elle a raison. C'était horrible» r/traval, sur Reddit

«On se croirait dans le salon de son oncle. Quelques en-cas, des boissons et un mélange de meubles usagés» Kent C., sur Yelp

«Fuyez. Ne perdez pas votre temps à aller dans ce taudis inhospitalier et décrépit» James D, sur TripAdvisor

«Ce salon est le pire, non seulement des Etats-Unis, mais du monde entier. Je ne sais même pas par où commencer, car tout est vraiment délabré» move2dubai, sur TripAdvisor

«(...) j'ai pu découvrir ce salon particulièrement horrible. Une cellule sans fenêtre aurait été plus agréable. Meubles usés, moquette usée, service traiteur… Oh, je ne sais pas… De nos jours, en 2023, on ne sert pas une nourriture pareille pour de l'argent» Lawyersontour, sur TripAdvisor

Seul point notable, selon de nombreux visiteurs? L'absence de barman, qui permet de préparer soi-même ses boissons au bar en libre-service. D'ailleurs, plusieurs passagers recommandent vivement l'ivresse afin de pouvoir prendre ses aises dans la pièce - sans loucher sur le tapis taché.

«Le salon Swissport est pire qu'un salon d'aéroport du tiers-monde», décrit un utilisateur. 80237voyage sur trip advisor

Contactée par le Wall Street Journal, l'entreprise Swissport International, basée à Zurich, qui fournit des services à de nombreuses compagnies aériennes et aéroports à travers le monde, ne cherche même pas à édulcorer la mauvaise réputation de son salon.

Un responsable pour l'Amérique du Nord confirme même au quotidien économique que le salon O'Hare, loin d'être à la hauteur de ses standards, nécessite rigoureusement une rénovation et un agrandissement. Un projet à plusieurs millions de dollars aurait été déposé sur la table l'an dernier, mais serait toujours en attente d'approbation par l'aéroport O'Hare. Lequel confirme que le salon est toujours en cours d'évaluation.

Ceci dit, comme partout, le triste salon ne manque pas de quelques fervents supporters. Pour ne prendre que l'exemple de ce brave Dan Bircher, qui a publié sur Google en mars dernier: «Ok, bien sûr, c'est probablement le pire salon de tous les temps! Mais... Il y a un bar ouvert et des snacks gratuits, donc en ce qui me concerne, c'est un super salon.»

Dan a particulièrement apprécié son sandwich. dan bircher sur google

«La plupart des personnes qui donnent une mauvaise note à ce salon sont celles qui ont eu une vie confortable et peu de difficultés. Quand j'entre et que je vois huit bouteilles haut de gamme gratuites et des snacks à volonté, c'est le paradis! Merci Swissport Lounge», poursuit Dan.

Pas plus tard que la semaine passée, une autre (rare) internaute, Kelly, s'est quant à elle réjouit des nouilles et oursons en gelée gratuits . «C'est mieux que de payer 7 dollars le sac de bonbons au kiosque. Les gens doivent arrêter de haïr.» Pendant que d'autres ont salué le Chardonnay. Comme quoi... dans la vie, il faut toujours voir les bons côtés. Même enfermé dans le «lounge le plus triste du monde».