International

Bande de Gaza

Le Qatar annonce 500 millions de dollars pour reconstruire Gaza



Le Qatar a annoncé mercredi une aide de 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza, bombardée pendant une dizaine de jours.

Les efforts diplomatiques s'intensifient ces derniers jours pour consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis vendredi entre Israël et le Hamas et aider à la reconstruction de la bande de Gaza, où de nombreux immeubles ont été pulvérisés et les infrastructures endommagées dans des frappes israéliennes.

«Selon les directives de sa majesté, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, l'Etat annonce 500 millions de dollars (environ 410 millions d'euros) d'aide en soutien à la reconstruction de Gaza», a indiqué sur Twitter le ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

«Nous continuerons à soutenir nos frères en Palestine de façon à obtenir une solution juste et durable par l'établissement d'un Etat indépendant», a-t-il ajouté. (ats/afp)